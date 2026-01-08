El año de Milei, marcado por agenda parlamentaria y los desafíos económicos

Javier Milei está convencido de que este año su gobierno despegará de manera definitiva y alienta a todo su equipo de trabajo a redoblar esfuerzos para que se puedan plasmar las reformas que él considera estructurales. Se trata de cambios claves para ratificar el rumbo de su gestión y que serán útiles para terminar con cualquier ruido en el plano político, marcado por las tensiones con el PRO y la confrontación con el peronismo.

El jefe de Estado, activo, ofreciendo entrevistas, tiene confianza de que con el Presupuesto 2026 en marcha y la Ley de Inocencia Fiscal, un proyecto que trabajó a fondo su asesor Santiago Caputo con el ministerio de Hacienda, la economía mostrará nuevos signos de recuperación y crecimiento. En Casa Rosada exhiben que hay varias cifras alentadoras, sobre todo en materia de exportaciones, y que marcan que “el camino es el correcto”.

En ese sentido, subrayan que en 2025, entre otros datos, que las exportaciones de carne y cueros bovinos se ubicaron en torno a 4600 millones de dólares. Y que el año pasado subió el consumo interno de carne bovina, aviar y porcina a 114 kilos per cápita en total. Además, confían en que las cifras pueden ser mejores en otros ítems de la economía, como consumo e inversiones, siempre y cuando el Congreso tome nota y avance con los proyectos libertarios.

La agenda del oficialismo es ambiciosa y está supedita a una discusión de alto voltaje en los primeros meses del año. En primer plano, aparece la ley de modernización laboral, con debate para el 10 de febrero en el Senado luego del dictamen que logró en 2025. En pos de la aprobación de ese texto se encuentra el ministro del Interior, Diego Santilli, quien esta semana comenzó su gira federal para reunirse con gobernadores y tantear posiciones sobre la reforma. El miércoles estuvo en Chubut con Ignacio Torres, el mandatario, y ya tiene agenda con casilleros ocupados.

Por ejemplo, el lunes próximo estará en Chaco con el gobernador Leandro Zdero y el jueves visitará Mendoza para reunirse con el jefe del Ejecutivo, Alfredo Cornejo. En Balcarce 50 prometen escuchar voces y no descartan modificaciones en el proyecto que Milei considera clave para la generación de empleo y el incremento del consumo.

Dentro de las metas oficiales, aparece la intención de sancionar en los próximos meses una nueva Ley de Glaciares que motoricen inversiones, y la reforma al código penal, un proyecto que fue anunciado el 2 octubre por el economista y su por entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. No se descarta, como admitió el Presidente, que aparezca en discusión el proyecto de Ficha Limpia que fue obstaculizado por el Senado.

Mientras que en el terreno político, el oficialismo, fortalecido luego de las elecciones de medio término, y si la economía no sufre turbulencias, podría dejar de considerar los pedidos del PRO. Hoy la relación pasa por un momento complejo, marcado por idas y vueltas y reproches tras la designación de autoridades en la Auditoria General de la Nación. Pero en un futuro, en el Gobierno imaginan absorbiendo al partido amarillo y no dedicados a tejer pactos con sus dirigentes. Es una ambición que parte de Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, quien nunca quiso avanzar en un entendimiento real con Mauricio Macri.

A su vez, la confrontación con el peronismo continuará a la orden del día. En Balcarce 50 creen que todavía le rinde a LLA seguir criticando al principal espacio opositor y apuntar contra los errores de las gestiones de Cristina Kirchner. Por eso, el último mensaje de Luis “Toto” Caputo, titular de Hacienda, que empezó un mensaje con las palabras “Kukitas queridos ya no psicopatean a nadie” estuvo lejos de ser casual.