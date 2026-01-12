Las expensas aumentaron un 38% en 2025, menos de la mitad que en 2024

Las expensas de los edificios y consorcios en la Argentina registraron en diciembre de 2025 un aumento del 3,42%, según un nuevo relevamiento de Octopus PropTech. Con este incremento, el valor promedio mensual quedó en $250.825, marcando un ajuste acumulado anual del 37,97%.

Los datos surgen del análisis de miles de liquidaciones que integran los costos habituales de un consorcio: salarios, cargas sociales, mantenimiento, abonos de servicios, seguridad, limpieza, compras y servicios públicos.

Expensas: Vuelven las obras en los edificios y tienen impacto en los gastos comunes

El ajuste acumulado de 2025 es casi cinco veces menor al de 2024

El relevamiento hecho muestra una diferencia contundente entre ambos años:

Ajuste acumulado 2024: +166,69%

Ajuste acumulado 2025: +37,97

En el informe explican que la velocidad de aumento de las expensas se redujo más del 150% interanual. En términos simples: donde en 2024 los consorcios recibían incrementos fuertes todos los meses, en 2025 los saltos fueron más moderados y espaciados.

En la comparación diciembre 2025 vs. diciembre 2024, el incremento fue de 41,17%, mostrando una caída por duodécimo mes consecutivo en la comparativa interanual.

En relevamiento destaca que durante 2025 se observó una mejora sostenida en la cobrabilidad de las expensas, que contrasta con la estabilidad registrada en 2024. Mientras que el año pasado los niveles se mantuvieron en un rango de entre 83% y 87%, a lo largo de 2025 la cobrabilidad mostró una evolución positiva mes a mes, cerrando diciembre en 91,57%, el valor más alto del período analizado. Este desempeño refleja un mayor orden en la gestión y una mejor respuesta por parte de los vecinos frente al pago de las expensas.

“El cambio más significativo respecto de 2024 es la estabilidad general de precios. La menor presión paritaria y la previsibilidad tarifaria permiten planificar mejor, y eso impacta directamente en las expensas”, remarca Nicolás Baccigalupo, CEO & Founder de Octopus.

En la comparación interanual, los datos marcan un cambio de escenario contundente entre 2024 y 2025. Mientras que 2024 estuvo atravesado por una corrección brusca, con una inflación que se trasladó casi de manera directa al valor de las expensas, 2025 muestra un contexto de mayor orden y previsibilidad, con ajustes más moderados y un foco creciente en la eficiencia de la gestión. En este nuevo escenario, la lógica de administración comienza a transformarse: se pasa de una dinámica de urgencia y reacción permanente a una gestión basada en datos, planificación y control, un giro que redefine la forma en que se administran los consorcios y anticipa una etapa más estable para el sector.

Qué escenario se espera para 2026

Con la inflación en retroceso y una recuperación gradual del poder adquisitivo, los expertos proyectan que el ritmo de aumento de expensas en 2026 seguirá en niveles moderados, salvo por tres posibles factores de presión:

Revisión paritaria del sector encargado de edificios

Actualización de tarifas de servicios públicos

Renovación de contratos de proveedores clave

Aun así, la tendencia predominante es hacia una administración más eficiente y previsible, donde las expensas podrían aumentar menos en este nuevo año.

