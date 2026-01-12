En racha: el Banco Central compró dólares por sexto día consecutivo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó su sexta compra de divisas consecutiva y acumula adquisiciones por US$ 273 millones desde el 5 de enero, cuando se puso en marcha el plan para fortalecer las reservas internacionales. No obstante, dentro del esquema económico del Gobierno, la falta de una acumulación sostenida de reservas por parte del Banco Central constituye uno de los puntos más cuestionados por la oposición hasta el día de hoy.

Según el reporte diario, este lunes 12 de enero la autoridad monetaria se hizo con US$ 55 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Al mismo tiempo, las reservas brutas en moneda extranjera aumentaron US$ 372 millones y cerraron la jornada en US$ 44.768 millones.

El BCRA confirmó la cancelación del tramo activado del swap con el Tesoro de los Estados Unidos

Las compras del Central se dan en un mercado cambiario donde el dólar permanece relativamente estable. El dólar minorista cerró en el Banco Nación a $1.490, sin cambios desde la previa.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

A partir de este año, las bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera. La estrategia comenzó el lunes 5 de enero con la compra de US$ 21 millones, seguida por operaciones de US$ 83 millones el martes 6, US$ 9 millones el miércoles 7, US$ 62 millones el jueves 8, US$ 43 millones el viernes 9 y US$ 55 millones este lunes, sumando un total de US$ 273 millones en las últimas seis ruedas hábiles.

Según proyecciones oficiales, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual. En algunos días recientes, las adquisiciones puntuales superaron ese límite establecido.

Cancelación del Swap con EEUU

La semana pasada el Banco Central anunció la cancelación de la parte del swap activado con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por US$ 20.000 millones que habían pactado en octubre de 2025. En concreto, el gobierno de Javier Milei le devolvió unos USD 2.500 millones a la cartera económica estadounidense. Para ello, tomó un nuevo préstamo con un organismo internacional por la misma cifra. Por el momento, no trascendió cuál es la entidad que otorgó la línea de financiamiento.

Al mismo tiempo, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, aseveró que su país ganó dinero con el swap con la Argentina: “Para reiterar, el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus iniciales en inglés) nunca ha perdido dinero. Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense".

“Con la estabilización de Argentina, los mercados ahora están cubriendo las necesidades financieras de la Argentina bajo el liderazgo visionario del presidente Milei. El presidente Milei y el ministro de Finanzas Caputo están generando un impulso positivo, y anticipamos su continuo progreso. Esperamos seguir apoyando entusiastamente al Presidente Milei y a Argentina”, agregó Bessent.

FN / EM