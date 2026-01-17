Empezó la Fiesta Nacional del Chamamé: anfiteatro colmado y la respuesta de Valdés a las críticas

A pesar de que las inclemencias climáticas pusieron en duda su inicio durante gran parte de la jornada, este viernes comenzó la 35° Fiesta Nacional del Chamamé, 21° Fiesta del MERCOSUR y 5° Celebración Mundial. Con un anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola colmado, la celebración inició pasadas las 20:30 con el tradicional ingreso de la imagen de la Virgen de Itatí.

La imagen fue portada por Juan José Torres, escoltada por la Pareja Nacional del Chamamé 2025, excombatientes de Malvinas y la agrupación "Güepa Che". El momento más emotivo de la apertura fue acompañado por un recitado de Los de Imaguaré y la interpretación de "Peregrino de la esperanza", mientras el Ballet Oficial enmarcaba el escenario Osvaldo Sosa Cordero con el flamear de pañuelos.

Reconocimiento y figuras en el escenario

El punto alto de la grilla artística fue la actuación de Antonio Tarragó Ros, quien recibió un reconocimiento del Instituto de Cultura por la donación de sus creaciones musicales educativas. Otros de los músicos más esperados fueron Richard Scófano y Los Vecinos.

El cierre de la noche estuvo a cargo de Los Nocheros. El grupo salteño recorrió su repertorio de clásicos románticos, zambas y chacareras, aunque dedicaron un espacio al género anfitrión con la interpretación del chamamé "Bañado Norte".

Valdés defendió la grilla de artistas

El gobernador Juan Pablo Valdés asistió a la inauguración y se refirió a la polémica por la ausencia de figuras consagradas en la programación de este año. El mandatario fue tajante al defender la autonomía de la organización y los criterios de renovación.

"Hay artistas que fueron convocados y otros no, y eso talla un criterio sobre la contratación; esos artistas pueden estar presentes en otros eventos", aclaró Valdés. Asimismo, explicó que la gestión provincial no interviene en los honorarios de los músicos y que las ausencias responden a cuestiones logísticas.

Por su parte, la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, destacó la presencia de nuevos talentos y la dirección artística de María Laura Cattallini.

"Es una noche de mucha emoción donde vamos a vivir una fiesta que amamos los correntinos con los mejores artistas que vienen a honrar al Chamamé", concluyó la funcionaria.

Cómo sigue

Para este sábado 17 está previsto que se suban al escenario mayor Analía Espíndola, Santiago “Bocha” Sheridan, Chamameceras, Susy Pompert, Los Nuñez, Damián Ayala, Coqui Ortíz, Che Roga, Benjamín Y Joaquín Morales, entre otros.

Donde el momento más esperado de la noche se vivirá ante la presentación de Nahuel Pinnisi.