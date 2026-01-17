EN VIVO | Se firma en Paraguay el histórico acuerdo comercial UE-Mercosur

Luego de interminables negociaciones y contramarchas, que demandaron 25 años y tienen todavía algunas piedras que superar, los países del Mercosur firman esta sábado con la Unión Europea (UE) el histórico acuerdo de libre comercio, dando forma a un mercado de 700 millones de personas que promete un avance crucial en el comercio mundial.

El presidente Javier Milei es uno de los mandatarios presentes en el Gran Teatro Asunción, en Paraguay, el mismo ámbito en que se alumbró el Mercosur en marzo de 1991. El anfitrión, Santiago Peña, que además recibirá la presidencia pro-tempore del bloque, encabeza la ceremonia en la que estarán el mandatario uruguayo Yamandú Orsi y el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en tanto que por Europa los firmantes serán la titular de la UE, Ursula von der Leyen, y el comisionado Maros Sefcovic. También está en Paraguay para la firma como mandatario invitado el panameño José Raúl Mulino.

El acuerdo fue respaldado por la Unión Europea y ahora debe ser ratificado por el Mercosur y los parlamentos de cada país que conforman cada bloque regional. En Europa el acuerdo genera dura resistencia de sectores agrícolas, especialmente en Francia e Irlanda.

La firma del acuerdo

Luego de saludar a cada una de las personalidades presentes, el presidente Santiago Peña destacó la importancia de la firma del acuerdo, y trazó paralelismos con otros momentos importantes de la historia. “En 1991 Paraguay volvió a ser el centro de Sudámerica con la creación del Mercosur, que está a punto de cumplir los 35 años”.

“Bienvenidos sean todos a esta firma, realmente es un día histórico”, agregó el mandatario guaraní.

