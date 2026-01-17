Nuevo parte médico de Bastián, el menor grave en Pinamar: "Estable y continúa en coma farmacológico”

El último parte médico de Bastián Jerez, quien permanece internado en grave estado tras el choque frontal entre la UTV en la que viajaba y una camioneta Volkswagen Amarok en los médanos de Pinamar, indicó que el niño de ocho años se encuentra “estable” y que continúa en “coma farmacológico”.

En la mañana de este sábado, el menor “permanece clínicamente y hemodinámicamente estable, sin requerimiento de drogas vasoactivas”, según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires,

“El paciente se encuentra en coma farmacológico inducido, con asistencia ventilatoria mecánica”, indicaron desde el Hospital Provincial Materno Infantil Victorio Tetamanti y agregaron: “Se aguarda su evolución para iniciar de manera gradual y progresiva el descenso de sedantes, conforme a la respuesta clínica”.

En el informe anterior que corresponde al pasado 16 de enero, los profesionales de la salud indicaron que el niño fue operado por tercera vez, con éxito y además señalaron que tiene “múltiples fracturas de cráneo”.

La cirugía que enfrentó el niño se centró en estabilizar las lesiones internas producidas por el fuerte impacto. Los médicos trabajaron en la zona del hígado para retirar las compresas que colocaron de urgencia tras el accidente para frenar hemorragias masivas. Esta maniobra, conocida técnicamente como retiro de packing hepático, marcó un paso fundamental en el tratamiento de Bastián.

Asimismo, la fiscalía solicitó la imputación de Maximiliano Jerez, padre del niño, en la causa por lesiones culposas porque no habría respetado las medidas de seguridad.

Según la declaración de testigos, Jerez llevaba sobre su regazo al menor ya que el vehículo cuenta con espacio para cuatro lugares, había cinco personas a bordo y Bastian que viajaba “a upa” de su padre.