El presidente Javier Milei saludó este sábado en Asunción del Paraguay la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea como "un punto de partida" y anticipó que la Argentina a la par de las negociaciones que lleve adelante el bloque regional, avanzará en tratados comerciales "con otros países que también apoyen la libertad". En ese sentido habló de potenciales convenios comerciales con Vietnam, India e Indonesia, entre otros.

Durante su intervención, el mandatario buscó marcar una definición política sobre el alcance del acuerdo con la Unión Europea. “Quiero subrayar que este acuerdo no es un punto de partida, es un punto de llegada es un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea”, afirmó, y agregó: “En los próximos días enviaré el proyecto para estudiar. Este tratado afirma que cada día podemos ir un poco más en lo internacional”.

EN VIVO | Se firma en Paraguay el histórico acuerdo comercial UE-Mercosur

En este sentido, el mandatario aseguró que el tratado se firmó "tras 25 años largos de negociaciones" y sostuvo que el enfoque final fue “más abierto, más flexible y más dinámico de acuerdo a lo marcado”. La referencia apuntó a los cambios introducidos para destrabar un proceso que había quedado virtualmente paralizado desde su anuncio inicial en 2019.

Sin embargo, Milei también planteó reparos sobre la implementación futura del tratado. Alertó que “la aplicación de cuotas, salvaguardas y otros mecanismos equivalentes reducirá significativamente el impacto económico del acuerdo”, y llamó “a velar en nuestros parlamentos para que esto no ocurra”. Según señaló, el desafío central será evitar que esas herramientas limiten los beneficios esperados en términos de comercio e inversiones.

Javier Milei en la firma del acuerdo UE-Mercosur en Asunción.

De esta forma, sostuvo que su "administración fue electa según el modelo opuesto" y aseguró que enviará el acuerdo al Poder Legislativo en los próximos días para su tratamiento. “Enviaremos al Congreso el proyecto del acuerdo, para que sea tratado en sesiones extraordinarias”, afirmó, anticipando un debate legislativo que se perfila intenso.

El jefe de Estado participó de la ceremonia de firma del acuerdo de libre comercio en Asunción, donde además Paraguay asumió la presidencia pro témpore del Mercosur. El evento se realizó en el anfiteatro del Banco Central paraguayo, el mismo lugar donde en 1991 se firmó el "Tratado de Asunción" que dio origen al bloque regional.

La cumbre contó con la presencia del presidente anfitrión, Santiago Peña, el mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, y su par boliviano, Rodrigo Paz. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, principal impulsor político del acuerdo en los últimos años, no asistió al acto, luego de no haber logrado concretar la firma en diciembre pasado en Foz de Iguazú, como estaba previsto.

Desde el punto de vista comercial, el tratado UE-Mercosur elimina aranceles a más del 90% del comercio bilateral. Favorece especialmente las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas hacia los países del Mercosur, mientras que facilita el acceso al mercado europeo de productos sudamericanos como carne, azúcar, arroz, miel y soja.

El discurso completo de Javier Milei en la firma del acuerdo UE-Mercosur