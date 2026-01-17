Fin de semana clave para el turismo en Córdoba: alta ocupación, reservas de último momento y expectativa en el interior

Conseguir un hotel para un fin de semana en Córdoba ya no es una tarea sencilla. En los principales municipios turísticos, la ocupación hotelera oscila entre el 70% y el 90%, con picos que se concentran entre viernes y domingo y decisiones de viaje que se definen a último momento.

De lunes a jueves, en cambio, el escenario cambia: estadías más cortas, menor movimiento y un turismo que rota entre destinos, marcando una temporada de picos intensos y pausas marcadas.

Ese comportamiento atraviesa a toda la provincia en un enero cargado de actividad: más de 60 festivales distribuidos en distintos puntos de Córdoba funcionan como motor de la demanda, empujan la ocupación los fines de semana y sostienen un flujo constante de visitantes, aunque lejos de los veranos de estadías largas y ocupación pareja.

Villa General Belgrano

Ocupación en alza y turistas que deciden sobre la fecha

Desde Villa General Belgrano, Gabriela Chacayu, Secretaria de Turismo detalló a Perfil Córdoba que la primera quincena del año cerró con una ocupación promedio del 84%, con picos de hasta el 95% los fines de semana. Además de señalar que estos números se ubican entre 4 y 5 puntos por encima de la temporada anterior, explicó que la dinámica de reservas “se define muy cerca de la fecha de viaje”, algo que se observa en muchos centros serranos: las proyecciones quedan por debajo de la ocupación real.

Ese movimiento no se agota en alojamientos: la localidad, reconocida como polo gastronómico del Valle de Calamuchita, recibe un número constante de visitantes que arriban también por el día desde otras ciudades de Córdoba, incluso provenientes de localidades vecinas del valle. Además de los espectáculos principales, desde Turismo remarcaron que las actividades gratuitas al aire libre —city tours diurnos y nocturnos, avistaje de aves y astroturismo— vienen con cupos completos desde el inicio de la temporada, un dato que permite leer una demanda diversificada más allá de la hotelería.

En La Cumbre, gobernada por el intendente Pablo Alicio, el movimiento turístico marca otra correlación. esde la municipalidad estiman una ocupación en torno al 60%, con diferencias claras entre semana y fines de semana, cuando el flujo de visitantes sube de forma más marcada.

Alicio remarcó además la importancia de los eventos como dinamizadores regionales: festivales locales, como la tercera edición del Festival de Jazz de La Cumbre, muestran buena respuesta del público y generan derrame hacia localidades vecinas. “Cuando hay un evento fuerte en la región, se ocupan plazas hoteleras más allá de una sola ciudad”, explicó, una lógica que se repite en todo el interior provincial.

En Mina Clavero, el intendente Luis Quiroga confirmó que el último fin de semana dejó un promedio de ocupación cercano al 75%, con expectativas de que este fin de semana suba hacia 80% por la concatenación de eventos.

La oferta cultural y comercial en crecimiento es lo que atrae a los turistas: ferias gastronómicas nocturnas en la Plaza de los Niños, espectáculos en vivo durante las noches de feria, artesanías en la costanera y cartelera de cine y teatro en el auditorio.

A pesar de estas iniciativas, el panorama general del valle muestra tensiones: la temporada actual no colmó todas las expectativas comerciales, y el patrón de picos de fin de semana seguido de caídas de lunes a jueves complica la rentabilidad de los operadores turísticos.

Desde Villa Carlos Paz también confirman un enero con movimiento sostenido y picos marcados los fines de semana. Según datos relevados en la ciudad, el sábado la ocupación hotelera alcanzó el 84%, con probabilidad de suba hacia la tarde, especialmente en los hoteles más categorizados, un comportamiento que se repite en esta temporada.

En el balance de los primeros 15 días de enero, el promedio general de ocupación ronda el 75%, con picos elevados durante viernes, sábados y domingos, mientras que los días de semana muestran una retracción más marcada

La temporada, más que en números absolutos de ocupación hotelera, se analiza ahora por intensidad de movimiento, saturación de fines de semana y capacidad de generar circulación constante. En ese tablero, Villa General Belgrano, La Cumbre y Mina Clavero muestran distintas lecturas de una misma realidad: un turismo que ya no se queda tanto tiempo, pero que se redistribuye con más frecuencia, transformando cada fin de semana en una nueva oportunidad de medir el pulso del verano.