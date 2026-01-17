Ursula von del Leyen prometió que el acuerdo traerá "oportunidades, empleo y prosperidad" a ambas partes

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró en Asunción del Paraguay la creación de "la mayor zona de libre comercio del mundo" con la firma del acuerdo entre el Mercosur y la UE, en una cita histórica en tiempos de proteccionismo, marcada por la ausencia del presidente de Brasil y protestas en Europa.

"Se crearán a ambos lados oportunidades, empleo y prosperidad. Vamos a aunar nuestras fuerzas como nunca antes", dijo Von der Leyen en su discurso.

El acuerdo que se negocia desde 1999 entre la UE y los miembros fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), creará un mercado que representa el 30% del PBI mundial y comprende más de 700 millones de consumidores.

La ceremonia de firma del tratado en Asunción, sede actual de la presidencia rotativa del bloque al que también pertenece Bolivia, contó con la presencia del presidente anfitrión, Santiago Peña, del presidente argentino Javier Milei y del uruguayo, Yamandú Orsi. El brasileño Lula da Silva no asistió.

El acuerdo fue promovido especialmente por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien sin embargo no logró que se firmara en diciembre en Foz de Iguazú como tenía previsto. En cambio tuvo lugar en el anfiteatro del Banco Central de Paraguay, donde se firmó en 1991 el "Tratado de Asunción" que dio inicio al Mercosur.

El tratado UE-Mercosur elimina aranceles a más del 90% del comercio bilateral y favorece las exportaciones de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas europeas a los pioneros del Mercosur. A cambio, facilita la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanas.

