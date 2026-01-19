Congreso: el Gobierno llamó a sesiones extraordinarias entre el 2 y 27 de febrero

El Gobierno llamó a sesiones extraordinarias en el Congreso entre el 2 y el 27 de febrero de 2026. La convocatoria realizada por la administración libertaria fue formalizada a través de un decreto presidencial que indica el período de funcionamiento fuera del calendario ordinario y fija los asuntos habilitados a ser tratados por el Parlamento.

La convocatoria realizada por el Gobierno de Javier Milei y la lista de asuntos a tratar fueron oficializados a través del Decreto 24/2026, que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial bajo las firmas del mandatario y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El documento oficial indicó que el Congreso estará habilitado para sesionar durante casi todo febrero con el objetivo de tratar exclusivamente los asuntos indicados en el anexo del decreto el cual cuenta con cuatro ejes principales:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

-Modificación a la ley de glaciares

-Ley modernización laboral

-Aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

-Consideración de un acuerdo para la designación como embajador de Fernando Iglesias

Según se indicó, uno de los puntos claves es la adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, el cual ya cuenta con un expediente iniciado en el Senado que busca dar paso a la minería y la explotación de cobre.

Reformulación de la SIDE: el Gobierno envió el DNU al Congreso y la oposición busca los votos para ganar la pulseada

En lo que respecta a la iniciativa de Modernización Laboral, se trata de un proyecto del gobierno de Milei considerado como parte de la agenda de cambios estructurales y que se incluye en el paquete de reformas que impulsa el Ejecutivo en materia económica y laboral.

El Ejecutivo también incluyó en el temario la aprobación legislativa del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. En este punto, los parlamentos de los países involucrados en el acuerdo deben ratificar la decisión de concretar el entendimiento que lleva siendo negociado hace más de dos décadas.

El último punto indicado para tratar en sesiones extraordinarias es la consideración del acuerdo para designar a Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea, decisión que fue oficializada a través del decreto 18/2026 y que fue cuestionada por la oposición , principalmente por su falta de experiencia diplomática.

AS/ff