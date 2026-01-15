Diego Santilli se reunió con Alfredo Cornejo en Mendoza: “La reforma laboral es para que se pueda tomar más empleo”

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo este jueves una reunión clave con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en la Casa de Gobierno provincial, con el objetivo de consolidar apoyos políticos a la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo nacional. Apunta a introducir cambios de fondo en la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), con la intención de flexibilizar el marco vigente, reducir costos laborales y fomentar la creación de empleo registrado.

Su encuentro se inscribió en la ronda de diálogos que Santilli viene desplegando con mandatarios provinciales para asegurar el respaldo necesario cuando la iniciativa llegue al Congreso. En el oficialismo estiman que el debate podría abrirse en sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero, con un posible tratamiento en el Senado entre el 10 y el 11.

A lo largo de la reunión, Cornejo expresó un respaldo explícito a la reforma y sostuvo que se trata de una herramienta “relevante para que las empresas puedan tomar más empleo y para que más trabajadores se incorporen a la economía formal”. También, remarcó la necesidad de adaptar la legislación laboral a los cambios del mercado y de generar reglas.

En esta misma línea, Santilli insistió en que la iniciativa no debería encontrar resistencia entre los gobernadores, al considerar que promueve previsibilidad, acompaña el crecimiento económico y amplía la base de empleo formal. Según explicó, el Gobierno apuesta a que una mayor actividad derive, a mediano plazo, en un aumento sostenido de la recaudación y en mejores condiciones para sostener políticas públicas esenciales.

Simultáneo del capítulo laboral, la reunión incluyó una agenda de reclamos provinciales vinculados a infraestructura. Cornejo puso sobre la mesa la necesidad de avanzar con obras viales consideradas prioritarias para Mendoza, como la Ruta Nacional 7 en la zona de alta montaña, la Ruta Nacional 40 en dirección a Neuquén y la reconstrucción de puentes estratégicos. Desde Nación se comprometieron a destrabar procesos administrativos y acelerar licitaciones.

Además de esta parte de la visita, ambos funcionarios recorrieron las obras del Metrotranvía que conecta Luján de Cuyo con el aeropuerto, un proyecto central para el transporte y la conectividad del Gran Mendoza.

“Contribuye a generar mayor previsibilidad y a facilitar la creación de puestos de trabajo. Bajar impuestos puede implicar menos recaudación en el corto plazo, pero el objetivo es que la economía crezca y que, a partir de ese crecimiento, el Estado pueda sostener sus políticas públicas esenciales”, señaló Cornejo al cierre del encuentro.

Qué provincias restan en la ronda de reuniones de Santilli por la reforma laboral

La agenda política de Santilli continuará en los próximos días con nuevas reuniones provinciales. Allí, está previsto un encuentro con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, que había sido postergado por cuestiones climáticas.

Además, el ministro participará en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, Córdoba, donde coincidirá con el presidente Javier Milei durante su visita prevista para la medianoche del viernes 16 de enero. De hecho, Milei llegará escoltado por Santilli y otros funcionarios en su primera asistencia presidencial a la fiesta, que atrae 30.000 personas con figuras como El Chaqueño Palavecino, en un momento de alta popularidad post-electoral.

Argüello: “Los gobernadores tienen que entender que la reforma laboral no va a dar más trabajo”

Por último, el lunes siguiente, la gira oficial se trasladará a Salta, con una reunión con el gobernador Gustavo Sáenz, por la estrategia del Gobierno para sumar respaldos federales a la reforma laboral antes del Congreso.

