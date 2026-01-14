Santilli se reunirá con Cornejo, Orrego y Ziliotto, tres gobernadores claves para lograr la aprobación de la reforma laboral

Este jueves 15 de enero, el ministro del Interior, Diego Santilli, se encontrará con los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y Mendoza, Alfredo Cornejo, y el viernes se reunirá con Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, retomando, de esta forma, su gira por las provincias para conseguir los apoyos que permitan aprobar la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei.

Fuentes oficiales que hablaron con la Agencia Noticias Argentinas aseguraron que el funcionario se reunirá a la mañana con Cornejo y a la tarde con Orrego. Cornejo es uno de los gobernadores aliados con el oficialismo que ya adelantó que respaldará la reforma laboral que el Gobierno busca sancionar el próximo febrero. “La reforma se quedó corta porque creo que en algunos puntos se concedió demasiado al sindicalismo y a la CGT. Yo hubiera avanzado más a fondo”, afirmó el mandatario provincial en una entrevista que concedió a un medio local.

Ziliotto iba a reunirse el pasado martes con Santilli, pero debió suspender el vuelo desde Santa Rosa a Buenos Aires por las malas condiciones climáticas de La Pampa.

El viernes 16 de enero, además de encontrarse con el gobernador pampeano, el ministro del Interior participará, por la tarde, en el tradicional festival de doma y folklore de Jesús María, Córdoba, donde coincidirá con Milei; y al lunes siguiente estará en Salta, donde se reunirá con el gobernador Gustavo Sáenz.

El pasado 12 de enero, Santilli visitó Chaco para encontrarse con el gobernador Leandro Zdero, quien apoyó la idea de avanzar con la reforma laboral. “Si miramos la reforma laboral y hacia dónde quiere ir el país, que es bajar el Riesgo País y equilibrio fiscal, sinceramente estamos en sintonía. Aportar a una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre”, remarcó el mandatario chaqueño luego de la reunión.

Por su parte, el ministro afirmó que “no creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en la Argentina”, y agregó que “esta reforma va a ser muy importante para las provincias” porque “va a dinamizar sectores claves”, por ejemplo, “energía, minería, agro, industria del conocimiento y a generar nuevos empleos”.

Diego Santilli y Leandro Zdero

Finalizados los días habilitados para que los principales nombres del oficialismo se tomaran sus vacaciones de verano, el Poder Ejecutivo quiere acelerar los tiempos para conseguir un nuevo éxito legislativo, sancionando la reforma laboral en febrero.

Los nombres más importantes de la dirigencia libertaria ya comenzaron a moverse con ese objetivo: Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores, adelantó que convocará a una comisión, que funcionará desde el próximo viernes y estará a cargo de la abogada Josefina Tajes, cuyo fin será analizar y discutir los cuestionamientos de los sectores opositores que proponen alternativas al proyecto oficial.

Por otro lado, el lunes 26 de enero, los senadores debatirán este tema con el objetivo de poder darle el tratamiento previsto a comienzos de febrero.

La reforma laboral es uno de los proyectos más importantes que impulsa Milei y su intención es armar la mejor estrategia posible antes del comienzo de las sesiones extraordinarias, previstas para el lunes 2 de febrero.

