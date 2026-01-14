De los túneles de Gaza a la Casa Rosada: Milei se encontró con dos argentinos que fueron rehenes de Hamás

Este miércoles por la mañana, el presidente Javier Milei recibió en su despacho de la Casa Rosada a los hermanos Ariel y David Cunio, ciudadanos argentinos que permanecieron secuestrados por la organización el grupo terrorista Hamás durante dos años. El encuentro, que se extendió por más de treinta minutos, representó el primer contacto personal entre el mandatario y los jóvenes desde su liberación en octubre de 2025. La comitiva contó además con la presencia de Leah Soibel, directora de la agencia Fuente Latina, mientras que la oficina presidencial resaltó el rol de la mediación internacional de Donald Trump en la resolución del conflicto.

David Cunio relató ante el mandatario la crudeza del encierro y las tácticas de deshumanización que aplicaron sus captores. Según explicó, las porciones de alimento consisten apenas en la mitad de un pan pita y escasos mililitros de agua por jornada. El sobreviviente describió un entorno de oscuridad absoluta donde el hambre se volvió una constante física, mientras los traslados forzosos entre casas particulares, hospitales y una red de túneles subterráneos marcaron el ritmo de un cautiverio que pareció no tener fin.

David Cunio, uno de los sobrevivientes recibidos por Milei

El impacto psicológico de la captura ocupó un lugar central en la conversación. David denunció que los victimarios utilizaron la mentira como herramienta de quiebre emocional, asegurándole que su esposa lo había abandonado para rehacer su vida. Esto se profundizó por la incertidumbre sobre el destino de sus hijas mellizas, Emma y Yuli, de quienes lo separaron tras el asalto inicial. Recién meses más tarde, la familia logró reunirse en el hospital Nasser, donde comprobaron el grave deterioro físico de las menores.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Su recuperación tras el regreso a Israel resultó ser un proceso lento y doloroso. David marcó las dificultades para reconstruir el vínculo con sus hijas pequeñas, quienes debieron reaprender a confiar en su figura tras la traumática separación. El ex rehén sostuvo que volver a formar un hogar después de semejante experiencia requiere un esfuerzo diario, ya que las secuelas del encierro persisten incluso cuando las necesidades básicas volvieron a estar cubiertas en libertad.

Campo de refugiados en Gaza

Este encuentro selló una relación que Milei inició en junio de 2025, cuando recibió a los padres de los hermanos, Luis y Silvia Cunio. En aquella oportunidad, ambos le entregaron al Presidente un libro sobre el conflicto y solicitaron la continuidad de las gestiones diplomáticas. Aquel compromiso previo se transformó hoy en un reconocimiento oficial a la resistencia de los hermanos, quienes integraron el último grupo de argentinos beneficiados por la primera fase del acuerdo de paz.

Finalmente, el mandatario reafirmó su postura geopolítica y el alineamiento con el Estado de Israel, tal como lo hizo durante su gira de 2025. Durante aquel viaje, Milei anunció el traslado de la embajada argentina a Jerusalén para este 2026 y recibió distinciones académicas y políticas de alto nivel. La visita de los Cunio a Buenos Aires funcionó así como un cierre simbólico para un caso que conmovió a la opinión pública nacional desde la madrugada del 7 de octubre de 2023.

Después de 828 días, la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv espera por Ran Gvili

El pedido de justicia en Israel

La familia Cunio resultó ser una de las más golpeadas por el ataque al kibutz Nir Oz, con ocho de sus integrantes tomados como rehenes en un primer momento. Entre los sobrevivientes, destacó la figura de Esther Cunio, quien evitó su propio secuestro mediante una anécdota que dio la vuelta al mundo: le dijo a los milicianos que era admiradora de Lionel Messi. Esa mención detuvo la agresión y permitió que se transformara en un símbolo de esperanza para el resto de los familiares que pidieron por la vuelta de los 21 argentinos capturados.

De aquel grupo original de argentinos secuestrados, la estadística final marcó un total trágico a medias: cinco personas asesinadas y 16 sobrevivientes. La liberación de Ariel y David, junto a la de Eitan Horn, puso fin a una de las esperas más prolongadas para la comunidad argentina en el exterior. Sin embargo, el dolor persiste para muchas familias que aún no pudieron cerrar su duelo debido a la retención de restos de soldados y civiles que no fueron incluidos en las etapas iniciales de los intercambios.

En territorio israelí, la tensión política se mantuvo elevada tras las últimas liberaciones. El Foro de Familias de Rehenes exigió al primer ministro Benjamin Netanyahu que detenga cualquier avance en la segunda fase del acuerdo hasta que Hamás restituya el cuerpo de Ran Gvili, un soldado secuestrado en 2023.

TC/DCQ