Después de 828 días, la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv espera por Ran Gvili

Pasaron 828 días desde aquel 7 de octubre de 2023, cuando los ataques en Israel y los secuestros en Gaza marcaron un antes y un después en la convivencia en Medio Oriente. La Plaza de los Rehenes, ubicada en la calle Shaul Hamelej, conserva un fuerte valor simbólico, aunque con el tiempo sus estructuras se desmantelaron parcialmente. Durante dos años, este espacio funcionó como epicentro de la campaña para visibilizar la situación de los israelíes retenidos en Gaza, y hoy representa un lugar de recuerdo y encuentro.

A pesar de la reducción de actividades, la plaza mantiene su función como punto de referencia. Las multitudinarias manifestaciones de los sábados dieron paso a reuniones más pequeñas los viernes, organizadas junto a la familia de Ran Gvili, un policía de 24 años conocido cariñosamente como “Rani”, el último rehén que aún no ha regresado de Gaza. Su ausencia mantiene abierta la historia de este lugar y hace que la espera siga presente en cada rincón de la plaza.

Entre las instalaciones que se conservan están el túnel simbólico, el cartel de “Esperanza”, el piano de Alon Ohel y el gran tablero que marca los días transcurridos desde los secuestros. Muchos visitantes se detienen frente a estos objetos: unos tocan el piano, otros permanecen en silencio, observando y conectando con el recuerdo de los hechos. Cada gesto, cada pausa, se convierte en parte de la memoria colectiva que habita la plaza.

El arte cumple un papel central en la transmisión de esa memoria. Pinturas, fotografías, carteles, piedras pintadas y objetos personales evocan a los secuestrados. Entre ellos destacan juguetes y pertenencias del pequeño Kfir, de apenas un año, y cientos de cartas que cuelgan del túnel recreado, en un acto de esperanza por el regreso de cada rehén. Todo combina dolor, historia y un llamado silencioso a no olvidar.

Aunque la ciudad y la plaza muestran calma relativa, la espera por Gvili aparece en las calles y en los rostros de quienes transitan la zona. Nimrod Meroz, trabajador de un museo de arte cercano, comenta: “Hasta que no regrese el último rehén, la historia de este lugar permanece. Todo lo que vemos aquí refleja la memoria, la esperanza y la vigilancia constante de la comunidad”.

La situación de Gaza continúa siendo compleja. En octubre de 2025, Israel y Hamás firmaron una primera fase de cese del fuego con mediación de Estados Unidos, que permitió cierta estabilidad. Sin embargo, gran parte del territorio permanece dividido y con su población desplazada, viviendo entre ruinas. La segunda fase del acuerdo, que incluye decisiones sobre seguridad, armas y administración territorial, aún no se completó, y el futuro de la región sigue incierto.

En la Plaza de los Rehenes, cada objeto e instalación recuerda lo ocurrido. Aunque el lugar se desmantele y los años pasen, la memoria y la espera permanecen, recordando que aún falta un rehén, y que la historia que comenzó aquel 7 de octubre no terminó.

