Santilli multiplica encuentros con gobernadores: reforma laboral y asistencia en la emergencia

El ministro del Interior, Diego Santilli, no tuvo respiro en los últimos días. En pleno avance de las negociaciones por la reforma laboral, que ya cuenta con dictamen en el Senado, el Gobierno debió enfrentar además una serie de emergencias ambientales: los incendios en la Patagonia, con epicentro en Chubut, y las inundaciones que afectan a provincias del norte como Chaco y Corrientes.

En ese contexto, el “Colo” desembarcó este lunes en Chaco para reunirse con el gobernador Leandro Zdero, uno de los mandatarios provinciales aliados de la Casa Rosada. Santilli tiene a su cargo la negociación política con los gobernadores para garantizar los apoyos necesarios a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Tras su paso por la provincia del norte, mañana recibirá en su despacho al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, un peronista díscolo con el oficialismo. El próximo jueves, en tanto, viajará a Mendoza para reunirse nuevamente con Alfredo Cornejo, otro de los gobernadores cercanos al Gobierno nacional, con el objetivo de continuar recabando respaldos.

A Chaco, Santilli llegó acompañado por su mano derecha y secretario del Interior, Javier Coria. Ambos mantuvieron una reunión con el gabinete provincial de Zdero, en un marco atravesado por la situación climática y la emergencia hídrica. Según fuentes oficiales, no se descarta el envío de partidas para asistencia a la provincia, un gesto que también forma parte del delicado equilibrio político con los mandatarios provinciales.

Mientras tanto, el Gobierno nacional busca avanzar en los consensos necesarios para sancionar la reforma laboral, que ya tiene despacho en la Cámara alta. En el Senado, la principal articuladora de la negociación entre los bloques es la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien mantiene contactos permanentes con los senadores no kirchneristas para blindar el dictamen de mayoría.

Dentro del dispositivo político del oficialismo, Santilli cumple el rol de nexo con los gobernadores, aunque por ahora no trascienden los detalles finos de las conversaciones. Fuentes oficiales reconocen que los debates se encuentran en una etapa inicial, con múltiples pedidos de audiencias y propuestas sobre la mesa, pero aún sin una posición unificada por parte de los mandatarios provinciales. “Todavía resta esperar”, admiten en el entorno del ministro.

Los avances de estas gestiones son reportados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Un esquema similar siguen Bullrich en el Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encargado de llevar adelante las conversaciones en la cámara baja.

La mesa política del oficialismo tendrá su primera reunión formal el próximo viernes. Allí comenzará a delinearse la estrategia para avanzar con el tratamiento de la reforma laboral, que en principio tiene fecha para llegar al recinto del Senado el próximo 10 de febrero, aunque en el Gobierno aclaran que el cronograma podría modificarse en función de los acuerdos políticos.

En el oficialismo se muestran optimistas. Si bien no descartan cambios en el articulado, consideran que las voluntades de los 44 senadores no kirchneristas ya se encuentran reflejadas en el dictamen de mayoría. En paralelo, la mesa política también analizará la posibilidad de fragmentar la reforma tributaria. En el Gobierno reconocen que existen conversaciones en ese sentido, con la idea de avanzar primero en modificaciones impositivas de menor conflictividad, mientras que los puntos más sensibles —especialmente los que impactan en las provincias— podrían quedar para una etapa posterior.