La visita de Leandro Rizzuto a la Argentina: agenda con Cancillería, Defensa y Seguridad para reforzar la cooperación hemisférica

El embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Leandro Rizzuto, realizará una visita oficial a la Argentina entre el 12 y el 15 de enero, donde mantendrá reuniones de alto nivel con funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Nacional. La agenda apunta a consolidar prioridades compartidas en el marco del sistema interamericano.

Según lo informado por la Embajada de Estados Unidos, los encuentros se concentrarán en fortalecer la cooperación dentro de la OEA para avanzar en objetivos comunes entre Washington y Buenos Aires. Entre los temas previstos figuran la facilitación del comercio regional, el refuerzo de la seguridad hemisférica y la ampliación de asociaciones orientadas a promover la prosperidad en la región.

La visita se inscribe en un contexto de coordinación política y técnica entre ambos países, con foco en mecanismos multilaterales y en el rol del sistema interamericano para atender desafíos regionales.

Quién es Leandro Rizzuto

Rizzuto presentó sus credenciales el 27 de octubre de 2025 ante el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, durante una ceremonia en la sede del organismo en Washington. En esa ocasión, el embajador destacó que, bajo la política del presidente Donald Trump de asociaciones orientadas a resultados, Estados Unidos considera a la OEA como una plataforma para impulsar prosperidad, seguridad y soberanía en el hemisferio.

Asimismo, subrayó el respaldo de su país a los esfuerzos por "hacer más eficiente, transparente y responsable" a la institución, con recursos vinculados al desempeño y concentrados en observación electoral creíble, fortalecimiento institucional y asistencia focalizada a países en crisis.

Por su parte, el secretario general Ramdin señaló que Estados Unidos ha sido un actor central en la conformación de los valores y principios del sistema interamericano, y resaltó la importancia de su liderazgo para promover la democracia, fortalecer instituciones y responder a desafíos regionales.

Rizzuto es empresario, filántropo y servidor público, con experiencia en el ámbito empresarial global, las políticas públicas y la diplomacia. Antes de asumir su actual cargo, se desempeñó como cónsul general de Estados Unidos en Bermudas.

La visita a la Argentina busca, en ese marco, profundizar el diálogo bilateral y reforzar la coordinación dentro de la OEA, en un escenario regional marcado por debates sobre seguridad, desarrollo y gobernabilidad democrática.

