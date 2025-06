Cumbre de la OEA: en su cruzada contra Irán, EEUU buscará el apoyo regional bajo la sombra de la "injerencia china"

La Organización de Estados Americanos (OEA) abrirá este martes en Antigua y Barbuda su 55° Asamblea General, en un contexto internacional marcado por la intervención de Estados Unidos en la guerra entre Israel e Irán, marcando un escenario internacional incierto ante el uso corriente de la fuerza como instrumento de política exterior.

Con el trasfondo del reciente ataque estadounidense a tres instalaciones nucleares iraníes —precedido por el bombardeo israelí del 13 de junio que hundió las negociaciones con Teherán—, la cumbre regional se transformará inevitablemente en una plataforma de presión diplomática por parte de Washington, que busca "reafirmar su liderazgo" en Iberoamérica y cerrar filas contra lo que denomina regímenes que "patrocinan el terrorismo" (Irán) o aquellos que son "enemigos de la humanidad" (sic) como Venezuela o Cuba.

Actualmente, la lógica de Estados Unidos no solo apunta a Irán, sino también a sus eventuales aliados en el continente, en un marco donde la retórica del presidente Donald Trump reinstaló una lógica binaria y altamente peligrosa para medir la política internacional: aliados o "enemigos". Esa que también replicó su aliado del Cono Sur, Javier Milei, en función de su alineamiento ideológico con Washington y Tel Aviv.

Así lo afirmó una alta funcionaria del Departamento de Estado este lunes, en una conferencia de prensa internacional donde anticipó los ejes de la próxima asamblea del organismo regional creado bajo la órbita del país norteamericano en los inicios del a Guerra Fría, en función de un objetivo: "la seguridad regional".

"Es una gran oportunidad para que los países de la región decidan de qué lado están. Si van a apoyar a un régimen patrocinador del terrorismo o qué postura van a tomar", sostuvo la funcionaria del Departamento de Estado este lunes, en medio de la conmoción global por la escalada en Medio Oriente. "No se puede estar en el medio", agregó, en la rueda previa a la cumbre a la que asistió PERFIL.

El mensaje de la representante del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, no dejó lugar a ambigüedades, marcando el cambio de tono en la política exterior estadounidense desde el retorno de Trump a la Casa Blanca en enero pasado. Con su agenda "America First" y "Make America Great Again" reinstalada en todos los frentes, el republicano se presentó como un "pacifista" que "evitaría la Tercera Guerra Mundial", sin embargo, su decisión de atacar a Teherán abrió un escenario incierto que marcó el tono de la última reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU el domingo por la tarde.

El caso Irán y el nuevo lenguaje de las alianzas

El ataque estadounidense contra instalaciones nucleares iraníes, que se sumó al bombardeo israelí del 13 de junio bajo la doctrina de "guerra preventiva", reconfiguró el tablero internacional y sentó un precedente peligroso respecto al uso de la fuerza en detrimento del derecho internacional. En Washington, la respuesta fue presentada como un "ataque preciso", que tuvo el respaldo explícito del secretario de Estado en medios como Fox News y CBS. Pero la preocupación mayor se traslada ahora al terreno de las alianzas políticas en el sur global.

En ese sentido, desde el Departamento de Estado se espera que la cumbre de mandatarios del organismo regional sirva como plataforma para empujar una resolución o, al menos, una condena simbólica a Irán, a pesar de que evitaron referirse al tema en medio de la escalada en Medio Oriente.

"Obviamente los hechos del fin de semana (NdR: en relación a los bombardeos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes en la madrugada del domingo) serán un tema relevante en esta Asamblea General", anticipó la alta funcionaria, aunque evitó adelantar una posición oficial o hablar de eventuales iniciativas conjuntas.

La cumbre de la OEA 2025 se llevará a cabo el próximo 24 y 25 de junio en Antigua y Barbuda.

La OEA como trinchera: Venezuela, China y Haití, entre los temas a tratar

En este nuevo escenario internacional, la OEA vuelve a ocupar un lugar central como espacio de alineamiento político. La funcionaria estadounidense insistió en que el organismo sigue siendo relevante justamente por sus límites a la influencia de potencias extrarregionales. "La OEA sigue siendo uno de los pocos espacios multilaterales en los que el Partido Comunista Chino carece de voto o influencia financiera significativa", sostuvo.

China, que participa como miembro observador, es mencionada con insistencia como un actor disruptivo, no tanto por su presencia explícita en las discusiones, sino por su creciente influencia económica en América Latina. “Es importante que los países reconozcan los riesgos asociados al PCC, como el robo de propiedad intelectual y coacción económica”, señaló la funcionaria, en una advertencia que parece ya habitual en el nuevo lenguaje diplomático estadounidense.

La discusión regional no se agotó en Irán. La situación en Venezuela volverá a ocupar un lugar en la agenda regional, bajo el mismo eje discursivo de "amenaza a la seguridad". "No hay proceso legítimo electoral en Venezuela", sostuvo la funcionaria estadounidense al ser consultada sobre las elecciones locales en ese país, que sigue siendo un paria luego de elecciones presidenciales y de medio término cuya legitimidad no fue reconocida por buena parte de la comunidad internacional.

También se refirió a la presencia de Hezbolá en América Latina, una preocupación recurrente de Washington, con mención específica a la Triple Frontera —zona compartida por Argentina, Brasil y Paraguay—, donde EE.UU. considera que existen operaciones de financiamiento ilícito.

Una foto satelital de la base nuclear subterránea de Fordo, en Irán, uno de los objetivos de EEUU del fin de semana.

Lo único seguro de la agenda de la cumbre de la OEA será la búsqueda de una solución "tangible y duradera" para Haití. "La situación es grave y hay miles de niños desplazados. La OEA tiene un rol importante a desempeñar", sostuvo la funcionaria que no fue ajena a la "crisis migratoria" que fue el eje de la campaña de Donald Trujmp.

En paralelo, el gobierno estadounidense continúa con su campaña de deportaciones, incluidos los parole humanitarios que habían sido concedidos a miles de haitianos a manos "del régimen de Joe Biden" -en palabras de su exasesor ultra conservador Steve Bannon-, un asunto tiene estrecha relación con la crisis en el país caribeño.

Por su parte, el vicesecretario de Estado Brian Landau encabezará la delegación estadounidense, con un mandato explícito: "Reafirmar el liderazgo de Estados Unidos en la región y apoyar la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho". También se prevé que impulse el apoyo a la activista cubana Rosa María Payá, nominada por Marco Rubio para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una jugada que articula política regional y disidencia anticastrista.

En tanto, la narrativa estadounidense en la cumbre en St Johns's dejará al menos una certeza: el eje está puesto en la "seguridad regional", la amenaza del terrorismo internacional, y la contención de China como actor sistémico, a medida que el gigante asiático fortalece sus acuerdos comerciales con los países de la región, siendo el principal socio de los dos gigantes de Sudamérica: Brasil y Argentina.

En ese marco, los márgenes para una política regional autónoma se reducen. La Asamblea de la OEA se convierte así en una instancia donde no solo se discuten resoluciones, sino donde se definen alineamientos frente a un orden internacional cada vez más fragmentado, donde el uso de la fuerza parece haber desplazado a la diplomacia.