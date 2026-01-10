El Gobierno devolvió los fondos activados del swap con Estados Unidos

El Gobierno devolvió en diciembre el tramo activado del swap con Estados Unidos, que implicaron cerca de US$ 2.500 millones y permitieron mantener el dólar a raya en la previa de las elecciones del 26 de octubre. El Banco Central (BCRA) lo anunció ayer a través de un comunicado.

Cabe recordar que estas transacciones se habían ejecutado en el marco del acuerdo de estabilización cambiaria por un monto de US$ 20 mil millones, que fue anunciado el 20 de octubre de 2025. “Ese acuerdo de estabilización cambiaria establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes”, reza el texto oficial del BCRA.

De acuerdo con las informaciones oficiales de ambos países, Argentina utilizó cerca de US$ 2.500 millones del total del swap. De esa manera, el Tesoro de Estados Unidos vendió esos dólares en el mercado de cambios local y así contener la suba del dólar las jornadas previas a las elecciones legislativas, donde el tipo de cambio oficial mayorista tocó el techo de la banda de flotación en varias oportunidades.

El propio secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, celebró en su cuenta de X la “rápida” devolución de los fondos. “Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos”, señaló.

Entre otras cuestiones, el funcionario norteamericano explicó que no solo ayudaron a un país aliado políticamente, sino que además generaron “millones de ganancias”. “Estabilizar a un fuerte aliado estadounidense y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses es un gran logro de la iniciativa América Primero. Marcar el rumbo para América Latina, una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero, es sin duda lo mejor para nosotros”, agregó.

“El presidente Javier Milei continúa cumpliendo con firmeza el mandato renovado del pueblo argentino en favor de la libertad económica. Argentina ha recuperado el acceso a los mercados financieros y ha implementado cambios alentadores en su marco de política monetaria y cambiaria”, expresó Bessent.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó también al respecto en su cuenta de X. “Muchas gracias Secretario Scott Bessent y Presidente Donald Trump por la confianza en nuestra política económica y por la celeridad para reaccionar ante evidentes ataques que tenían por único objeto el desestabilizar nuestro gobierno, al momento en que nuestra gente más comprometida está con un cambio de largo plazo”, comentó.

“Es una excelente realidad para nuestro país el haber podido construir esta alianza geopolítica y el saber que contamos con el apoyo explícito del país más importante del mundo”, añadió el titular del Palacio de Hacienda.