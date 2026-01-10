El Banco Central compró US$ 218 millones, pero las reservas bajaron

El Banco Central (BCRA) comenzó esta semana el proceso de acumulación de reservas. Ayer adquirió US$ 43 millones, en una jornada en la que se operaron cerca de US$ 518 millones en el mercado cambiario. En las últimas cinco ruedas, el guarismo asciende a US$ 218 millones.

Pese a ello, las reservas internacionales brutas del BCRA bajaron US$ 385 millones en la jornada de ayer debido a que se usó parte de los dólares para el “pago de bonos”, según explicaron a PERFIL desde la entidad monetaria.

A su vez, el dólar oficial mayorista subió $ 1 hasta los $ 1.465 y se mantuvo al 4,9% del techo de la banda cambiaria fijado en $ 1.537,58. Sin embargo, el tipo de cambio de referencia del mercado cerró la semana con una baja de $ 10 o un 0,7%. “Esta dinámica se desarrolló aún con compras por parte del BCRA”, destacó Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

En tanto, el minorista cerró a $ 1.490 en la pizarra del Banco Nación. Por el lado de las cotizaciones paralelas, el dólar blue se negoció a $ 1.505.

Los tipos de cambios financieros también reflejaron retrasos el viernes, el MEP operó a $ 1.489,42, una caída diaria del 0,3%, y el CCL finalizó en $ 1.528,86.

Jornada bursátil. La rueda de ayer estuvo marcada por el pago de cupones y amortizaciones de los soberanos. En ese contexto, los bonos en dólares subieron en su totalidad hasta un 1,2%, de la mano del Bonar 2035, seguido del Global 2041 (+0,9%).

“A diferencia de otros momentos, donde el cobro solía traducirse rápidamente en salida, hoy se vio una clara intención de mantenerse posicionado, en un contexto más calmo y ordenado. El movimiento de los inversores mostró dos dinámicas bien definidas. Por un lado, no solo quienes venían posicionados desde antes de la reestructuración, sino también aquellos que captaron buen capital en los últimos tramos del rally, aprovecharon el cobro para recomponer posiciones y optar por un perfil más conservador. En ese marco, parte de la liquidez se está redireccionando hacia alternativas de menor volatilidad, principalmente renta fija privada, mientras se esperan nuevas licitaciones”, señaló Isabel Botta, Product Manager en Balanz.

“Por otro lado, se destacó una fuerte corriente de reinversión directa. Con rendimientos que siguen siendo atractivos, muchos inversores decidieron volver a canalizar los fondos hacia soberanos, con demanda concentrada en los bonos largos, acompañando la expectativa de compresión de tasas y continuidad en la baja del riesgo país. En las pantallas, los bonos en dólares se mantuvieron firmes, con la parte larga de la curva liderando las subas, por encima del 1%. El mercado vuelve a privilegiar rendimiento frente a liquidez, una señal de confianza clara”, agregó Botta.

Por el lado de la renta variable, el S&P Merval recuperó terreno en la última jornada, aunque no alcanzó para dar vuelta el negativo en la semana. El mayor índice accionario de la plaza local subió un 0,5% en pesos ayer, mientras que la medición en dólares lo hizo 0,6%, hasta posicionarse en US$ 2.021. De esta manera, el Merval retrocedió un 0,3% en moneda dura en las últimas cinco jornadas.

Las acciones del panel líder cerraron con mayoría de subas: Transener (+3,3%); Aluar (+3,1%); Banco BBVA (+2,2%). En tanto las bajas fueron lideradas por Telecom (-1,4%). Por su parte, los papeles argentinos que operan en Wall Street terminaron la última rueda hábil de la semana con cotizaciones mixtas.

Por otro lado, pese a que el riesgo país bajó hasta los 566 puntos básicos, no logró perforar el piso de las 500 unidades y demora el reacceso a los mercados internacionales de crédito, a pesar de que ayer se realizaron los pagos de los vencimientos de deuda.

De esta manera, el índice que elabora el JP Morgan sigue sin poder quebrar el nivel mínimo de un año atrás de 559 alcanzado el día del pago de los bonos reestructurados el nueve de enero de 2025 y cierra la semana en valores similares de hace una semana. “Sigue estando unos 100 puntos por encima del riesgo país de Ecuador, también con programa de acceso excepcional con el FMI e historial de incumplimientos de deuda”, destacó Suramericana Visión.