“Los mapuches estuvieron apagando el fuego, no incendiando”, afirmó una artista de Epuyén

Gabriela Kova, artista plástica radicada en Epuyén, se refirió a los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut y rechazó la hipótesis del Gobierno que apunta a comunidades mapuches como posibles responsables de los focos. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190)Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), aseguró que el fuego alcanzó zonas pobladas y denunció la “desidia” y la falta de recursos que atraviesa la región.

Gabriela Kova es una artista plástica egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes de la ciudad de Buenos Aires. Reside en Epuyén, provincia de Chubut. Su obra está profundamente influenciada por el paisaje andino. Su arte ha reflejado la resiliencia tras los incendios forestales, destacando su obra Sobrevivientes del ecocidio del 2023. Además de su labor artística, lidera desde el año 2015 un proyecto centrado en la reforestación de bosques nativos dañados por el fuego en la región.

Usted tenía una visión distinta a la que planteaba el propio gobernador Ignacio Torres, que decía que el fuego está lejos de donde hay gente, de zonas habitadas, y que lo que usted percibía era que no es así. Me gustaría que nos transmitiera su propio testimonio personal de lo que está viviendo y lo que vivió.

Hoy justamente hace un año del incendio del año pasado, donde se quemaron como más de 70 viviendas en el pueblo de Epuyén, donde yo vivo. Este último incendio reciente, que todavía está activo, quemó la última reserva verde que quedaba, o sea, se quemó todo. Está todo quemado, no queda más nada.

El fuego llegó a mi casa y la casa de mi familia la salvaron brigadistas, autoconvocados, amigos y también brigadas de acá de Epuyén y de El Maitén. Y hay ahora más de 30 y pico de casas quemadas. Todavía no hay un registro exacto, pero sí se han quemado varias viviendas.

No estoy de acuerdo con eso porque yo estoy viva de milagro. Mi casa se salvó de milagro por la ayuda de todas estas personas, en su mayoría vecinos, jóvenes, gente que nos fuimos organizando desde que esto ya es frecuente. Todos estos últimos años cada vez es peor.

Para darnos una idea geográfica de lo que está pasando, las casas que se quemaron, ¿a cuántos metros de su propia casa estaban?

Yo vivo en una reserva forestal, o sea que todo alrededor es bosque, y se quemó todo el bosque. El incendio empezó en Puerto Patriada, que es un camping en un pinar. Ya todo el mundo sabe que esto lo están haciendo y no sabemos quién lo está haciendo, porque empieza siempre en lugares estratégicos donde el fuego se desparrama muy rápido. La zona de Puerto Patriada, Pedregoso y Epuyén es muy poblada y hay varios incendios. Aparte del último bosque que quedaba, está el cerro Pirque, que es el macizo más grande de la Patagonia.

Gracias a Dios mi casa no se quemó, pero la montaña es mi casa. Y el sentimiento de que todos los años se repite, en algún momento, te hace bajar los brazos. Intentamos dignamente seguir adelante, pero es indignante la falta de recursos. Lo que se logró fue la gente organizándose, los jóvenes, la gente cocinando en la escuela, todos ayudándonos entre todos, pero no hubo ningún tipo de prevención.

Estas forestaciones descontroladas de pinos que tienen un crecimiento súper rápido y que encima se propagan con los incendios, y no hay ningún tratamiento oficial de la despinificación. Somos los que salimos a sacar pinos y plantar árboles. Somos la gente. No hay nada serio. Es terrible porque esto se podría haber evitado. El primer día del fuego hubo unos avioncitos. El segundo día no había nada y se quemó la montaña entera en un día. Podría haberse evitado si hubiera habido recursos.

¿Cambió la situación de recursos para la lucha contra el fuego entre las distintas administraciones, provinciales o nacionales?

Lo que veo es que siempre hay un abandono y una desidia total. En vez de aviones de guerra, tendrían que haber varios aviones. A los aviones no los vi pasar, porque por lo que entiendo se están repartiendo por toda la comarca. Entonces ya sabemos el comportamiento de estos incendios. Sabemos que cinco minutos son fundamentales. En cuanto vos lo viste, se dispara un poco, hay que actuar rápidamente. Todos lo sabemos. Si nosotros lo sabemos, la gente especialista obviamente también lo tiene que saber.

Entonces, ¿qué está pasando? No hay una respuesta real. Todavía no salió la cifra, pero hay más de 130 casas quemadas entre el año pasado y este. Y parece que no hay casas alrededor y es todo el bosque, todo el turismo del que se habla, el que se invita a venir. ¿Va a venir a ver qué? No hay nada. Los que nos salvamos, nos salvamos de milagro y gracias a Dios que no hubo hasta aquí ninguna víctima fatal.

Cuando hace unos días estuvo el ministro de Interior eh junto al gobernador de Chubut, estuvo cerca donde usted está. ¿Dónde estuvo el gobernador con el ministro de Interior? ¿Fue cerca donde usted está?

La verdad que no sé dónde estuvo el gobernador, porque nosotros estábamos en operativo permanente. Yo, en lo personal, estaba llevando y trayendo gente, viandas, y no tengo idea. Al gobernador no lo vi. Pero esto lo vio todo el mundo. Si estuvo acá, lo tiene que haber visto. Si estuvo ahí y la montaña se quemó, se hubiera enterado. Imaginate que nosotros no podíamos ni contestar mensajes de la familia porque todos estábamos actuando en lo que podíamos. Quiero recalcar esto que la gente se organizó con las brigadas de acá de Epuyén y de El Maitén. Después vi un par de aviones y ese avión gigante del cual hablan lo vi pasar dos veces nada más, pero la mayoría fue la gente.

Hay una cosa muy importante que me gustaría decir, que es el tema de los pinos. Son forestaciones de pinos abandonadas que tienen un crecimiento muy rápido. Yo vivo acá desde hace 35 años. Los pinos, cuando yo llegué, no eran tan grandes, y ahora son enormes. Se siembran con los incendios, y después te convierten todo en un pasto de pino. Por donde mires alrededor es todo pino. Incluso si vas de acá camino a Bariloche está todo lleno de pinos. Es un peligro. Hay que hacer algo con eso y se sabe qué se puede hacer, pero lo que hacemos las pocas personas que podemos no es suficiente.

Se necesita que toda la comunidad esté trabajando en eso, pero también que el Estado ponga recursos. Imaginate si el Ejército, en vez de perseguir gente mapuche o jubilados, estuviera realmente trabajando en la planificación forestal, en la erradicación de los pinos. Tiene que estar subsidiada la erradicación de pinos y la plantación de especies nativas.

Hay un trabajo inconmensurable para hacer si queremos recuperar el bosque, pero se necesitan recursos, intención y voluntad política, y la fuerza de los bomberos, de la gente, de la policía y del Ejército. Porque tenemos una guerra contra un enemigo invisible, y se culpa a los mapuches. Los mapuches estuvieron apagando el fuego, no incendiando. Y de repente hay algo que hay que hacer, porque es muy peligroso para la gente y el bosque que queda.

Podría mostrarte ahora mismo que todo alrededor del barrio son pinos. La única acción de cortar pinos es en lugares donde ya están listos para lotear. No hay ningún manejo serio. Y todavía está subsidiada la plantación de pinos. Es gravísimo. Hay que actuar urgente, pero eso se hace antes del verano. No hubo planificación, no hay medios suficientes ni recursos.

La situación es de desolación. A un año del incendio del año pasado, la gente todavía no pudo volver a sus casas y ahora tenemos más de 30 y pico de damnificados más. Se han quemado muchas casas. Así está la gente de mi pueblo en este momento. Todos en la cocina ayudándose, tratando de apagar los últimos focos que quedan. Pero no sabemos quién está haciendo esto. Por favor, investiguen quién está haciendo esto. Detengan a los verdaderos culpables. Es una catástrofe.

