En el marco de los incendios en la Patagonia, que no dan tregua, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que el fuego en Puerto Patriada, uno de los focos más importantes, "está contenido en un 85 por ciento". Parte del alivio en la zona surgió a partir de las lluvias moderadas que cayeron durante la tarde del miércoles.

"Después de más de una semana de trabajo ininterrumpido, y un amplio despliegue de recursos humanos y materiales, hoy podemos anunciar que el incendio en Puerto Patriada está contenido en un 85 por ciento", anuncio el gobernador chubutense a través de su cuenta de X.

En medio de la catástrofe provocada por el fuego que se desató diez días atrás en la Comarca Andina, el mandatario provincial habló sobre la situación del paraje turístico afectado por las llamas e indicó que "ya no hay riesgo para las localidades vecinas".

"En el operativo trabajaron más de 660 personas, entre brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y equipos de apoyo, con ocho medios aéreos, además de maquinaria pesada, embarcaciones y unidades móviles", destacó.

Sobre el operativo que se desplegó en la zona, explicó que se llevó a cabo "un trabajo articulado y permanente con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y las provincias de Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero y Córdoba", las cuales "aportaron equipos y logística para enfrentar uno de los incendios más complejos de los últimos años".

Torres sobre los incendios en Chubut: "Hay que incorporar al Código Penal la figura del ecocidio"

Hasta el momento, según indicó el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMN) son casi 12 mil hectáreas de bosque nativo, bosque implantado, arbustos y matorrales las que fueron consumidas o afectadas por las llamas, al igual que zonas de viviendas e infraestructura.

Actualmente aún hay focos de "comportamiento extremo" en el Arroyo Braese dentro del Parque Nacional Los Alerces, aunque parte del fuego fue apaciguado por las lluvias recientes. En paralelo, se declaró la catástrofe ígnea, social y ambiental en Epuyén.

Ignacio Torres negó rotundamente que haya un negocio inmobiliario detrás de los incendios

En medio de la catástrofe por los incendios, Torres respondió con dureza ante las consultas y rumores sobre la posibilidad de que haya un negocio inmobiliario como móvil para estos incendios. "A la estupidez se la combate con la verdad. Y en Chubut, las leyes se respetan", aseveró a través de su cuenta de X.

"Quiero ser claro y concreto, mientras sea gobernador no se va a vender ni una sola hectárea de bosque nativo en mi provincia, quemado o no quemado, porque nuestra Constitución lo prohíbe, en el artículo 105", remarcó también en una entrevista de Todo Noticias (TN) en la que fue consultado sobre un eventual negocio inmobiliario en la zona.

El mandatario provincial sostuvo que "hay muchas teorías conspiranoides que se hacen adrede para asustar, para confundir o para politizar" y amplió: "Tampoco vamos a tolerar usurpaciones de ningún tipo en las tierras que fueron afectadas por el fuego, a diferencia de lo sucedido después del incendio de 2021 en Las Golondrinas".

"Tenemos que dar con los responsables, tenemos que hacerlo con responsabilidad, hay que comunicar con la verdad y hay que informarse. En Chubut no se va a vender ni una sola hectárea de bosque nativo y tampoco vamos a permitir que haya ningún tipo de especulación inmobiliaria", insistió.

"Catástrofe total" en Epuyén: el fuego sigue sin control y ya arrasó más de 12 mil hectáreas

Al hacer referencia a las usurpaciones de las tierra quemadas, añadió: "Cuando tuvimos el último incendio importante en la zona de Lago Puelo, se utilizó esa tragedia para tomar tierras de manera ilegal. Venían colectivos de otras provincias, muchos de la provincia de Buenos Aires, que todavía están acá asentados de manera irregular".

"Imagínense, un vecino que perdió todo, prende la tele y un periodista al que respeta y al que escucha todos los días le dice que el incendio es porque van a vender tierras a extranjeros, ¿qué va a sentir esa persona? no tiene por qué saber que la Constitución lo prohíbe y son teorías politizadas apropósito para generar quilombo", concluyó.



AS.