Incendios en la Patagonia: se esperan lluvias para todo el miércoles en Chubut

En el marco incendios en la Patagonia que no dan tregua, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que para este miércoles se esperan lluvias en Chubut durante toda la jornada. No obstante, la situación continúa en estado grave e incluso durante las últimas horas se reactivó un foco en Epuyén.

El organismo encargado del monitoreo del clima anunció para la provincia lluvias aisladas y fuertes durante toda la jornada del miércoles, acompañadas de una mínima de 6 grados, máxima de 18 y ráfagas de casi 90 km/h. El escenario podría replicarse durante la mañana del jueves.

Se espera que la lluvia de este miércoles sea un alivio para los bomberos y brigadistas, ayudándolos a combatir el fuego en la zona donde ya hay más de 12 mil hectáreas afectadas. No obstante, a pesar del pronóstico de precipitaciones, tanto el SMN como el Servicio Nacional del Manejo del Fuego indicaron que el índice de incendios de la provincia continúa siendo extremo, según indicó la Agencia Noticias Argentinas.

En medio de la tragedia, durante las últimas horas el Concejo Deliberante de Epuyén aprobó la Ordenanza N°1388/2026 y declaró la catástrofe ígnea en el terreno municipal. La medida permite atender con mayor eficiencia y rapidez a las zonas con necesidades más urgentes, colaborando, entre otras cosas, con la reconstrucción de viviendas y asistencia tanto social como sanitaria.

Lamentablemente, el escenario empeoró durante este martes, cuando se reavivó un foco en las laderas del Lago Epuyén como consecuencia de la intensidad del viento, lo que obligó a los brigadistas a trabajar con aviones hidrantes en un lugar de difícil acceso. Al mismo tiempo, la Municipalidad local solicitó recursos al estado provincial y nacional.

El aumento de la temperatura y la velocidad del viento empeoraron aún más el escenario, dado que se presentaron ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora que llevaron a la propagación de las llamas y, además, provocó un aumento de la intensidad del humo que fue impulsado hacia el sur.

Según indicó el último parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, ya fueron sofocados 22 de los 32 focos de incendio detectados en la zona de Puerto Patriada, El Hoyo y áreas aledañas. De todas formas, el Gobierno advirtió que el fuego sigue activo y en expansión, por lo que se mantiene la alerta en toda la zona.

El estado de Catástrofe Ígnea, Social, Ambiental, Económica, Turística, Habitacional y Sanitaria, declarado por el Concejo Deliberante de Epuyén, se mantendrá hasta el 30 de junio de 2026, debido a la complejidad del caso. En paralelo, le solicitó recursos económicos extraordinarios a la administración provincial y nacional.

