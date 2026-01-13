Tras su visita a Epuyén, una de las zonas más golpeadas por los incendios en la Patagonia, la vicepresidenta Victoria Villarruel compartió un mensaje en el que reclamó que el hecho se repite todos los años, por lo que propondrá en el Senado una actualización del Código Penal para agravar las penas contra aquellos que inicien las llamas.

"Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita. Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos", reclamó la funcionaria a través de su cuenta de X.

Ante los repetidos episodios de incendios en la Patagonia, anticipó: "Voy a proponer a los senadores la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego y una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego".

"Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder. El art 41 de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado", remarcó.

La vicepresidenta y titular del Senado se acercó a uno de los lugares más afectados por el fuego en medio de la emergencia para interiorizarse sobre la situación y luego concluyó: "Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección".

Incendios en Chubut: Victoria Villarruel viajó a Epuyén mientras el fuego sigue activo y ya arrasó casi 12 mil hectáreas

La visita tuvo lugar luego de que en el verano de 2025 la funcionaria suspendiera una visita prevista a Chubut en el marco de una emergencia similar. En aquel momento, planeaba asistir como representante del Poder Ejecutivo, aunque dialogó con el gobernador Ignacio Torres y ambos resolvieron postergarla dada la gravedad de la situación.

En medio de la emergencia por los incendios en la Patagonia, la oposición puso el foco en la merma del Presupuesto 2026 y solicitó que se declare la emergencia en las zonas afectadas. En paralelo, algunos Bomberos voluntarios reclamaron que el Gobierno adeuda la mitad de los fondos correspondientes a 2025 para combatir el fuego.

Incendios en la Patagonia: casi 12 mil hectáreas quemadas

En lo que respecta al estado actual de los incendios en la Patagonia, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, difundió un informe donde indicó que 22 de los 32 focos de incendio en Chubut ya fueron extinguidos, aunque el fuego aún continúa activo en sectores críticos de la región cordillerana, como Epuyén, El Hoyo y Puerto Patriada.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), por su parte, sostuvo que el fuego ya consumió alrededor de 11.970 hectáreas, especialmente en zonas como Los Paredones, donde el incendio cruzó la Ruta Nacional 40 y avanzó hacia Laguna Las Mercedes.

Las lluvias registradas durante el fin de semana trajeron un alivio parcial, aunque las autoridades advierten que no representan una solución definitiva. Especialistas señalan que sería necesaria una precipitación sostenida de entre 20 y 30 milímetros para considerar el incendio contenido, ante el riesgo de reactivación de focos subterráneos.

En cuanto al operativo, el Gobierno nacional indicó que trabajan en la zona 295 brigadistas, con apoyo de medios aéreos, fuerzas de seguridad, personal sanitario y equipos técnicos de distintos organismos, sumando refuerzos provenientes de otras provincias, principalmente en sectores de interfase urbano-rural.

Las autoridades provinciales confirmaron además que la Justicia investiga el origen del incendio, que ya fue determinado como intencional.

