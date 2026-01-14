La Agencia Federal de Emergencias publicó recomendaciones para evitar incendios forestales

En Argentina cada vez son más frecuentes los incendios forestales, que consumieron miles de hectáreas durante los últimos años, generando daños irreversibles en el ecosistema, además de en viviendas e impacto económico por afectar la producción y el turismo.

Aunque muchos de los focos son intencionales, otros pueden ser por descuidos en zonas con peligro de fuego.

Ante esta situación, es útil repasar consejos para evitar incendios forestales.

Desde la Agencia Federal de Emergencias, recuerdan que sólo se puede hacer fuego en lugares habilitados.