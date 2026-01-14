La Agencia Federal de Emergencias publicó recomendaciones para evitar incendios forestales

En Argentina cada vez son más frecuentes los incendios forestales, que consumieron miles de hectáreas durante los últimos años, generando daños irreversibles en el ecosistema, además de en viviendas e impacto económico por afectar la producción y el turismo.
Aunque muchos de los focos son intencionales, otros pueden ser por descuidos en zonas con peligro de fuego.
Ante esta situación, es útil repasar consejos para evitar incendios forestales.
Desde la Agencia Federal de Emergencias, recuerdan que sólo se puede hacer fuego en lugares habilitados.
- Una vez iniciado en esos lugares, no perderlo de vista y tener siempre recipientes con agua abundante.
- Además, nunca hacer fuego debajo de los árboles.
- Por otra parte, es importante apagar el fuego correctamente, para ello es importante hacerlo con abundante aguay remover las cenizas para constatar que no queden brazas encendidas.
- También se aconseja echar agua sobre la fogata y sus alrededores
- Por último, chequear que los restos de la fogata queden fríos.
- Solo usar leña seca y caída que pueda cortarse con la mano. Nunca cortar ramas verdes.
- No está permitido arrojar colillas, ni fósforos encendidos al suelo de zonas rurales o áreas protegidas
- Si hay que usar fuego en alguna zona, se recomienda delimitar la zona con ladrillos, arena o zanjas para impedir que se propague
- Disponer siempre de elementos para apagarlo
- En caso de incendio forestal, hay que proceder de inmediato evacuar y cubrirse la boca y nariz con un paño para no inhalar el humo.
- Acatar indicaciones de autoridades
- Caminar cerca de aguas abiertas, poco profundas que pudieran servir con vías de escape
- No volver a áreas quemadas