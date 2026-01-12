Alertan sobre la adicción de los niños a las redes sociales

Preocupa cada vez más la adicción a las redes sociales de todos los jóvenes. Esta problemática afecta mayormente a los padres de los chicos, que manifiestan que sus hijos no sueltan el teléfono ni siquiera para cenar.

Si bien esta adicción no está oficialmente registrada como una enfermedad, especialistas de la salud aseguran que el consumo excesivo de las redes sociales e internet, generan un aumento de la dopamina, provocando placer y por ende la necesidad de continuar con la actividad.

Según un estudio realizado por Unicef, el 60% de los estudiantes, se van a dormir con el celular a la pieza.

Como consecuencia esto da lugar a la desatención de los adultos responsables.

Para poder mejorar esta situación, es importante que los padres regulen la cantidad de horas que sus hijos pasan delante de las pantallas

En ese contexto, la recomendación que brindan los especialistas es no superar las tres horas diarias y verificar que no haya televisores, ni computadoras en las habitaciones.