Cómo mejorar la salud de las mujeres mayores.

Pequeños hábitos que hacen grandes diferencias. Según un estudio científico internacional difundido por la Fundación Cardiológica Argentina, las mujeres mayores deben dar una cantidad de pasos diarios para reducir los riesgos de mortalildad y enfermedad cardiovascular.

El trabajo analizó durante casi once años a más de trece mil mujeres y evaluó el número de días por semana, que hacían una determinada cantidad de pasos.

Así determinó que quienes hacían 4000 pasos diarios experimentaron un 27% menos de riesgo de muerte o enfermedad cardiovascular comparado con quienes no hacen ejercicio.

Por otro lado, quienes daban hasta 7000 pasos tenían una disminución adicional en el riesgo de enfermedades.

Un dato que destacan los especialistas es que es más importante la cantidad de pasos, que la cantidad de días que se realice la rutina de caminar, es decir, que la clave para la mejora de la salud, es incrementar el número total de pasos diarios, buenas prácticas que no llevan mucho tiempo, para tener una vida más saludable.