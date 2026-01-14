Vacaciones: algunos tips para armar la valija ante un viaje largo.

¿Cómo armar la valija ante un viaje largo sin entrar en crisis? Para evitar eso, y aprovechar mejor el espacio hay varios tips que se tienen que tener en cuenta.
- El primero es no llevar "cosas por las dudas" ante espacio disponible.
- Antes de armar la valija, hay que chequear el clima de destino, y calcular cuanta ropa se necesitará dependiendo de los días de viaje.
- Aprovechar el espacio al máximo. Una de las técnicas más conocidas es enrollar las prendas.
- En cuanto a los productos de higiene personal, no hace falta llevarlos en su envase original, pueden llevarse en frascos más chicos y en una bolsa con cierre hermético.
- Dejar espacio para los regalos
- Pesar la valija en casa
- Al armar el botiquín, llevar lo básico
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite