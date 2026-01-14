miércoles 14 de enero de 2026
Vacaciones: algunos tips para armar la valija ante un viaje largo

Para evitar entrar en crisis, y aprovechar mejor el espacio hay varias recomendaciones que se pueden tener en cuenta. 

¿Cómo armar la valija ante un viaje largo sin entrar en crisis? Para evitar eso, y aprovechar mejor el espacio hay varios tips que se tienen que tener en cuenta.

  • El primero es no llevar "cosas por las dudas" ante espacio disponible.
  • Antes de armar la valija, hay que chequear el clima de destino, y calcular cuanta ropa se necesitará dependiendo de los días de viaje.
  • Aprovechar el espacio al máximo. Una de las técnicas más conocidas es enrollar las prendas.
  • En cuanto a los productos de higiene personal, no hace falta llevarlos en su envase original, pueden llevarse en frascos más chicos y en una bolsa con cierre hermético.
  • Dejar espacio para los regalos
  • Pesar la valija en casa
  • Al armar el botiquín, llevar lo básico

