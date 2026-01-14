Vacaciones: algunos tips para armar la valija ante un viaje largo.

¿Cómo armar la valija ante un viaje largo sin entrar en crisis? Para evitar eso, y aprovechar mejor el espacio hay varios tips que se tienen que tener en cuenta.

El primero es no llevar "cosas por las dudas" ante espacio disponible.

Antes de armar la valija, hay que chequear el clima de destino, y calcular cuanta ropa se necesitará dependiendo de los días de viaje.

Aprovechar el espacio al máximo. Una de las técnicas más conocidas es enrollar las prendas.

En cuanto a los productos de higiene personal, no hace falta llevarlos en su envase original, pueden llevarse en frascos más chicos y en una bolsa con cierre hermético.

Dejar espacio para los regalos

Pesar la valija en casa

Al armar el botiquín, llevar lo básico