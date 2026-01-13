Paso a paso: cómo cambiar los dólares "cara chica".

El Banco Central resolvió mantener sin plazo la autorización para que los bancos reciban también dólares en mal estado, manchados, o los conocidos como "cara chica".

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de realizar esta operación? primero se recomienda a los clientes verificar si su banco forma parte del programa, antes de iniciar el trámite.

Una vez confirmado esto, los clientes pueden depositar los billetes por ventanilla.

Luego de la entrega de los dólares, se puede optar por dejar los fondos en una cuenta bancaria, o retirarlos en billetes de serie.

El Banco Central adoptó este esquema en agosto del año pasado, como parte de medidas para facilitar la regularización de activos.

¿Cuáles son las condiciones para cambiar los dólares?

Deben tener más del 50% de la superficie. Permitir la identificación de la denominación y las medidas de seguridad.

Además, su autenticidad debe verificarse antes del depósito.