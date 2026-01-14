Las hipótesis de los israelíes, las acusaciones contra el pueblo mapuche y las denuncias por negocios inmobiliarios son tan solo algunas de las teorías que circulan sobre el origen de los incendios en la Patagonia. Las historias se replican con la lógica de las redes y sin ningún tipo de verificación, pero también son repetidas por dirigentes y personajes públicos que aprovechan la ocasión para tirar agua para su molino. En una suerte de politización fake de la tragedia chubutense, Javier Milei llegó a publicar una imagen generada con inteligencia artificial en la que se lo ve agarrando la mano de un brigadista forestal a pesar de no haber pisado el sur.

Como si existiera una explicación posible para cada persona y su propio sesgo, las noticias falsas sobre los incendios en Chubut se reproducen de distintas maneras: memes, imágenes que simulan ser títulos de medios de comunicación o tuits escritos en tono revelador con emojis de alerta. Se trata de un fenómeno propio de estos tiempos, pero que toma otra dimensión cuando se convierte en el código de las autoridades o comunicadores.

Chequeado, que se dedica a verificar información, hizo un seguimiento de las narrativas digitales que más circularon y rechazó las hipótesis contra los israelíes y los mapuches. Además, entrevistó al fiscal jefe de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, quien aseguró que “son un invento”. Según confirmó luego en una conferencia de prensa junto al jefe de Policía de Chubut, Andrés García, la principal línea de investigación es que el fuego fue provocado de manera intencional en medio de una disputa de tierras entre dos grupos que viven en la zona.

Negocios inmobiliarios: qué se sabe y qué se investiga

Hasta el momento, la Justicia trabaja en la hipótesis de que el fuego comenzó por una acción humana deliberada. Los incendios que afectan a las localidades de El Hoyo y Epuyén comenzaron el 5 de enero y en las primeras pericias se detectó presencia de combustible en el suelo.

En la provincia, el fantasma de los negocios inmobiliarios se instaló con velocidad. No es casual. Solo en Chubut, entre 2019 y 2024, 148 mil hectáreas se perdieron por incendios y se especula con que el objetivo es destruir terrenos para que puedan ser vendidos a bajo precio al sector productivo.

La hipótesis es una de las que más circuló. De hecho, Ignacio Torres explotó contra los periodistas que la plantearon en los medios. “Mientras sea gobernador no se va a vender ni una sola hectárea de bosque nativo en mi provincia, quemado o no quemado, porque nuestra Constitución lo prohíbe en el artículo 105. Y en el caso del Parque Nacional Los Alerces, que es patrimonio de la humanidad, es técnicamente imposible”, aseguró.

Según el mandatario provincial, “hay muchas teorías conspiranoides que se hacen adrede para asustar, confundir o politizar”. Torres pidió “informar con responsabilidad” y contó, sin mayores precisiones, que luego del último incendio en Lago Puelo se tomaron esas tierras de manera ilegal. “Venían colectivos de otras provincias, muchos de provincia de Buenos Aires, que todavía están asentados acá”, dijo.

De todas formas, la hipótesis de la especulación inmobiliaria le puso la lupa a la Ley de Manejo del Fuego. En 2020, por impulso de Máximo Kirchner, la norma se modificó y prohibió que en un terreno que haya sido incendiado se puedan realizar actividades agropecuarias, subdivisiones y ventas por un período de entre 30 y 60 años.

En los últimos días, y sobre todo en redes, se instaló que el gobierno de Javier Milei había derogado la legislación y que pretende modificar la Ley de Tierras. La versión se combinó con la publicación del Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la UBA, que reveló que 13 millones de hectáreas de Argentina están en manos extranjeras. El estudio advirtió que en 36 distritos, los propietarios foráneos superan el 15% permitido. En San Martín de los Andes, el 54% de la tierra ya no es argentina.

Si bien es falso que Milei haya derogado la Ley del Manejo del Fuego y la Ley de Tierras, el Gobierno sí tiene intenciones de modificarlas. El documento que publicó el Consejo de Mayo en diciembre de 2025 es claro: sus integrantes recomendaron liberar la compra de tierras por parte de extranjeros particulares (los entes estatales continuarían requiriendo autorización) y eliminar la prohibición para explotar un terreno luego de ser incendiado.

La obsesión fake de Patricia Bullrich con los mapuches

La hipótesis de la responsabilidad mapuche también se instaló y tuvo promotora: Patricia Bullrich. En X, la senadora escribió: “Si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas. La Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) está declarada organización terrorista por sus antecedentes en incendios provocados, violencia y catástrofes ecológicas”.

La exministra de Seguridad acompañó el mensaje con la misma foto que usó en febrero para informar que la RAM fue inscripta en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), una imagen muy funcional para la viralización: personas con la cara tapada, puño en alto y aura de violencia.

En X, la vinculación de incendios y mapuches le valió a Bullrich todo tipo de críticas: hubo quienes la cuestionaron por el uso del condicional y la falta de concordancia entre su declaración y la investigación judicial. También hubo comparaciones en tono de burla entre la RAM y el Cártel de los Soles, desestimado por la Justicia de Estados Unidos como organización terrorista.

Bullrich no respondió ninguno de estos mensajes y pasó a tuitear sobre la inflación. Se sabe, al menos desde la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, que la dirigente eligió a la comunidad mapuche como el enemigo interno perfecto y utiliza la carta cada vez que tiene oportunidad.

La “pista israelí”, la noticia falsa que se viralizó

“Reconozco que mi comentario aporta a la circulación irresponsable de discursos de odio, que siempre son el preludio de mayores niveles de violencia, sobre todo cuando provienen de una figura pública”, dijo Marcela Feudale en Radio 10 luego de afirmar en su programa que los incendios habían sido cometidos por dos israelíes.

Feudale se hizo cargo del error y pidió disculpas. Sin embargo, la periodista y locutora no fue la promotora de esta hipótesis, que se replica hasta el cansancio. Esta fake combina antisemitismo con antimileísmo y el temor a la extranjerización de las tierras y no es considerada de manera seria por la Justicia.

Entre los dirigentes políticos que se subieron a esta hipótesis está César Milani. El exjefe del Ejército compartió en sus redes dos fotos: una de bosques incendiados y otra de Milei flameando una bandera de Israel y habló de “un Estado extranjero, señalado por los propios lugareños como responsable”.

Frente a la circulación de esta hipótesis, el Llamamiento Judío Argentino publicó un comunicado en el que advirtió la existencia de “sectores minoritarios” que “intentan sembrar la discordia y la división dentro de nuestro país, apelando a viejos libelos judeofóbicos como el apócrifo Plan Andina, concebido originalmente en la Rusia zarista para perseguir a los judíos que se sumaban a los movimientos revolucionarios anarquistas y socialistas”.

La organización habló de “propagandistas locales” que “importan conflictos ajenos a nuestra historia social para desviar la atención de los verdaderos responsables políticos y económicos de este flagelo, entre los cuales se encuentran, sin duda, las inversionistas cataríes, que fueron admitidos originalmente por Mauricio Macri, y que ya han adquirido 110 mil hectáreas, a la vera de la ruta 40, entre Bariloche y El Bolsón”.

El “Plan Andinia” es una vieja teoría conspirativa que vuelve una y otra vez y que habla de un supuesto plan para crear un Estado judío en la Patagonia. Ha sido utilizado en distintas oportunidades por la derecha para atacar a la comunidad judía, pero ahora -y en el contexto de la cercanía de Milei con el judaísmo y el alineamiento de Argentina con Israel- se presenta como un argumento antimileísta. El Llamamiento Judío Argentino le da una vuelta a este razonamiento y plantea que resulta funcional para ocultar a quienes, en la realidad, se están quedando con tierras en el sur.

Hay un dato que permite advertir hasta qué punto caló esta teoría: según Google Trends, el 11 de enero -fecha que coincide con la conversación digital del tema- hubo un pico de búsquedas del concepto "Plan Andinia". Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Ciudad de Buenos Aires furon las zonas geográficas en las que se concentraron estas consultas.

La foto generada con IA de Javier Milei

Con menos sofisticación, Milei promovió su propia fake: en sus redes, compartió una imagen generada con inteligencia artificial en donde aparece estrechando la mano de un brigadista forestal. En la foto se leía la leyenda: “Gracias a todos los que trabajaron. Nada más heroico que arriesgar su vida para salvar la de otros". Pero el presidente no viajó al sur.

Mientras la clase política se sube a cualquier hipótesis que le resulte funcional a sus intereses o a su propia imagen, en Chubut el fuego arrasó 15 mil hectáreas.

