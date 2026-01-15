Reforma laboral y el acuerdo Mercosur - Unión Europea: cómo impacta al sector agropecuario

La vicepresidente segunda de la Sociedad Rural Argentina, Eloísa Frederking, conversó con Canal E y analizó los principales desafíos del sector agropecuario, con eje en la reforma laboral, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la necesidad de avanzar en una reducción definitiva de las retenciones.

Eloísa Frederking detalló que el trabajo sobre la modernización laboral lleva más de un año y medio y que se consensuaron seis ejes clave vinculados a la Ley de Trabajo Agrario. “Nosotros hablamos de seis puntos”, señaló, y enumeró: “La eliminación de la responsabilidad solidaria indiscriminada, la eliminación de la figura del trabajador permanente discontinuo, el periodo de prueba, la negociación salarial bilateral, el Fondo de Asistencia Laboral, el FAL y la actualización de los créditos laborales”.

Cambios en el periodo de prueba

Sobre el período de prueba, explicó: “Nosotros no teníamos periodo de prueba, pasó a seis, ahora estamos pidiendo que por un tema de la lógica, de lo que es las tecnologías que ellos adoptan, que pase a ocho meses el periodo de prueba”. En relación con la negociación salarial, remarcó una particularidad del sector: “Nosotros somos el único sector que lauda al Estado en la negociación entre el sindicato y la parte privada”.

Respecto a la actualización de los créditos laborales, Frederking aclaró: “Entiendo que lo que se refieren es más que nada a los intereses que van generando esto”. Sobre la misma línea, agregó que, “mi especialidad no es la legal”, por lo que evitó afirmaciones categóricas fuera de su campo técnico.

Con respecto al acuerdo de comercio Mercosur-Unión Europea, lo definió como un hecho histórico. “Es un acuerdo que hace 25 años que se está trabajando y que es un acuerdo que es un hito más relevante después de tantos años de trabajo”, afirmó. Además, subrayó la magnitud del mercado europeo: “El mercado de la Unión Europea representa el 15% alrededor del PBI mundial”.

Las posibilidades que podrían caer en Argentina con el acuerdo Mercosur y UE

En ese sentido, la entrevistada sostuvo que el acuerdo abre oportunidades estratégicas para el país: “La Argentina va a tener un espacio competitivo para crecer impresionante”. A su vez, destacó que, “nos ofrece una previsibilidad y reglas claras finalmente para un sector tan importante como el nuestro”.

No obstante, advirtió que también se presentan desafíos: “Esta competencia provoca la necesidad de adaptar las estructuras y mejorar en eficiencia y elevar la calidad de nuestras cadenas productivas”.