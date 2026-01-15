Por qué el productor debe empezar a tener "la necesidad de planificar la comercialización"

La especialista en finanzas y equipos en el agro, Mónica Ortolani, pasó por Canal E y explicó por qué enero es determinante para la planificación comercial, el uso de herramientas de cobertura de precios y la necesidad de que el productor adopte una mirada más empresarial.

“Uno de los puntos principales era saber el precio de indiferencia, con qué precio ganaba o perdía, porque esto es un punto fundamental, a mirar qué precio le suma o le resta valor al productor”, explicó Mónica Ortolani. En ese sentido, señaló que el análisis no alcanza si no se traduce en decisiones concretas: “Después es pasar a la acción, porque una vez que tiene la foto, sabe dónde está parado, construimos la película en base a su flujo de fondos, planificamos la comercialización y tenemos en cuenta los precios de indiferencia para hacer las coberturas y hacer las fijaciones de precio”.

El productor y la necesidad de planificar la comercialización

Asimismo, advirtió que muchos productores siguen demasiado pendientes de las variables externas sin dedicar el tiempo necesario a la planificación interna. “Yo veo que muchas veces el productor está muy, no sé si distraído es la palabra por el mercado, que sube, que baja el clima, si llueve, no llueve, necesita más tiempo de escritorio, necesita más tiempo de empezar a analizar cómo va a planificar la comercialización y salir de esa costumbre, por ahí, de vendo cuando necesito”, afirmó.

Desde esa mirada, Ortolani sostuvo que enero es el momento indicado para ordenar la estrategia anual. “Enero es un mes clave para que el productor se pare desde sus recursos, saque la foto y también juntos planifiquemos la película”, señaló, al describir el trabajo de acompañamiento que realiza con los productores.

Uno de los ejes centrales fue la necesidad de incorporar herramientas financieras de manera natural, como parte del manejo productivo. “Yo trato de explicarlo de una manera simple, didáctica y sencilla, como cualquier otra herramienta que tienen en el campo, como es una sembradora para ser más eficiente en la producción, un silobolsa para proteger el físico”, indicó.

La importancia de la cobertura

En ese marco, la entrevistada remarcó que el productor no es formador de precios, pero sí puede protegerse cuando el valor aparece. “Necesitamos también que el productor empiece a aplicar herramientas para protegerse. La otra variable, que no depende tanto de él, que es el precio, porque no es formador de precio, pero cuando el precio aparece y sabe que le suma valor, ir tomando las coberturas”.