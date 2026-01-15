Cómo impactó el último informe del USDA en el precio internacional de los granos

El consultor en el mercado de granos, Germán Iturriza, analizó para Canal E el último informe mensual del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el cual generó un fuerte sacudón en el mercado internacional de granos y repercutió de lleno en los precios locales.

“Tuvimos un USDA de los difíciles, de los que nadie quiere recibir, el mercado fue golpeado”, afirmó Germán Iturriza. El impacto fue particularmente severo en maíz: “El más damnificado fue maíz, donde tuvo una caída prácticamente del 4% en Chicago”. Según explicó, no se trata de un movimiento habitual: “A maíz le cuesta mucho moverse en Chicago, los precios se pueden mover 1,2, 1,5% y no es algo habitual tener una caída del 4%”.

Cuáles son los datos productivos de Estados Unidos

El motivo central estuvo en los datos productivos de Estados Unidos. “El USDA increíblemente 3 meses después de la cosecha sale a poner sobre la mesa que hay un millón de hectáreas más y casi 7 millones de toneladas más en Estados Unidos de producción”, señaló. A eso se sumaron nuevos números desde Asia: “No solamente en Estados Unidos puso más producción, sino también aparecieron 6 millones de toneladas más en China”.

Para dimensionar el impacto, Iturriza planteó que, “la producción global de maíz son 1.291 millones de toneladas”, y agregó que Estados Unidos “puso una producción argentina 50 millones de toneladas más que el año anterior”. Ese exceso global presiona los precios y redefine las estrategias comerciales.

Con respecto al plano local, advirtió sobre el posicionamiento argentino. “Veo que los productores tienen vendido cerca del 10-12% de la producción en la Argentina”, explicó, también remarcó que el maíz argentino “era una oportunidad” cuando cotizaba por encima de Chicago. Sin embargo, alertó: “Hoy vas a tener la sombra norteamericana poniéndote un techo a tu volumen exportable”.

Se estima una recuperación de los precios a nivel internacional

Pese al tono bajista del informe, el entrevistado marcó un dato alentador: “Es muy difícil estar tan bajo en los precios a nivel internacional, de forma sostenida”. En ese sentido, puso el foco en la próxima campaña estadounidense: “Es muy complejo que Estados Unidos piense una siembra, 2026, manteniendo el área de la 25”.

Uno de los puntos clave a seguir es la fecha del 19 de febrero. “Es un día para anotar en el calendario”, subrayó, cuando el USDA publique la primera estimación de área a sembrar. “A partir de esto construyen sus posiciones y cuando un fondo construye una posición, te estás construyendo la tendencia de precios para adelante”.