El Gobierno sigue en su racha de acumulación de reservas, mientras el dólar se repliega

El Gobierno nacional profundizó su estrategia de acumulación de reservas con una fuerte intervención del Banco Central (BCRA) en el mercado cambiario, que incluyó la mayor compra neta de divisas en diez meses, un dólar oficial en retroceso y un esquema financiero que logró sostener el refinanciamiento de la deuda en pesos.

El FMI viene al país en febrero a revisar las cuentas y dio la acumulación de reservas

Con un mercado cambiario de bajo volumen, una licitación del Tesoro en un escenario de liquidez ajustada y señales de validación del esquema macro por parte de los inversores, el foco apunta al rol del BCRA como ancla para las expectativas y como proveedor indirecto de pesos al sistema.

Fuerte compra de dólares y avance en la acumulación de reservas

El BCRA concretó esta semana su octava rueda consecutiva de compras en el mercado de cambios y adquirió u$s 187 millones, el mayor saldo neto positivo de los últimos diez meses. De acuerdo con Wise Capital, esta operación “aceleró el proceso de acumulación de reservas”, aunque el impacto pleno no se reflejó en el stock por pagos a organismos internacionales.

En tanto, el economista de OPEN, Federico Machado, señaló en su cuenta de la red social X que "las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en -1.721 millones de dólares. Incluimos el repo por 3.000M a vencer en 364 días dentro de "Otros pasivos".

Crédito: X del economista Federico Machado

Las reservas brutas aumentaron u$s 37 millones y cerraron en u$s 44.717 millones, luego de compensar egresos por alrededor de u$s 100 millones. A este resultado se sumó el efecto de la suba del oro, que avanzó 1% y alcanzó un nuevo récord, mejorando la valuación de los activos del Central.

Un dato destacado de la jornada pasada fue la magnitud de la intervención: el BCRA se quedó con cerca del 70% del volumen operado en el segmento contado, que totalizó apenas u$s 269 millones. En el mercado, señalaron que las compras se habrían realizado mediante operaciones en bloques, ya que el organismo no se mostró activo “en pantalla”, una modalidad similar a la utilizada previamente por el Tesoro.

Dólar oficial en baja y lejos del techo de la banda

En paralelo a la compra de divisas, el dólar oficial volvió a retroceder y amplió su distancia con el límite superior de la banda cambiaria. En el Banco Nación, al momento de cerrar esta nota, el dólar para la venta está $1.475, mientras que para la compra se ubica en $1.425, con un techo de la banda fijado en $1.543,20.

En la jornada del miércoles 14 de enero, los dólares financieros operaron a la baja. El contado con liquidación se negoció en $1.528,28 y el dólar MEP en $1.481,74, con brechas frente al mayorista de 5,18% y 1,98%, respectivamente. En este marco, el mercado sigue de cerca la dinámica de las bandas, que se actualizan mensualmente según la inflación conocida. El último dato que emitió el INDEC del IPC fue 2,8% de aumento en el mes de diciembre del 2025.

Expectativas monetarias del Banco Central: “Está haciendo una emisión virtuosa y está comprando reservas”

Según las proyecciones mencionadas en el mercado, el techo de la banda cerrará enero en $1.564,30 y para fines de febrero podría ubicarse en $1.608,10. Pese a la presión que introduce la reciente aceleración inflacionaria, desde el Gobierno sostienen que el dólar no debe desplazarse automáticamente hacia los extremos del esquema.

Licitación del Tesoro y rol del BCRA en la liquidez

En el frente financiero, el Tesoro logró refinanciar el 98% de los vencimientos de deuda en pesos. Según CEPEC, se adjudicaron $9,37 billones sobre compromisos por $9,6 billones, en una licitación con ofertas por $10,6 billones y sin inyección neta de pesos.

Para alcanzar ese resultado, se convalidaron tasas más altas en el tramo corto, reflejando las exigencias del mercado en un contexto de liquidez ajustada. En paralelo, el BCRA aportó pesos por la vía cambiaria al comprar u$s 187 millones, lo que ayudó a aliviar parcialmente la presión sobre las tasas de corto plazo.

Héctor Torres: “El Banco Central ha empezado a comprar dólares para acumular reservas”

Desde el análisis privado, la asesora financiera, Elena Alonso, afirmó: “Esto confirma financiamiento sin estrés y buen apetito por pesos”, y detalló que la baja y compresión de tasas en LECAP y BONCAP reflejan expectativas de inflación en descenso, mientras que la demanda por instrumentos dólar linked fue “marginal”.

Señales de validación del esquema macro

Finalmente, el informe de Cohen Chief Investment Office destacó que la rueda del miércoles fue positiva para la deuda en pesos, con un rollover elevado y preferencia por instrumentos a tasa fija, que concentraron cerca del 69% del monto adjudicado. Los títulos atados a TAMAR explicaron alrededor del 16%, los CER un 14% y los dólar linked apenas un 2%.

En ese contexto, el BCRA acumuló compras por u$s 515 millones en lo que va del mes y despertó los elogios del Fondo Monetario Internacional, mientras el tipo de cambio oficial y los financieros se alejaron del techo de la banda. Al mismo tiempo, las tasas implícitas en el mercado de futuros continuaron moderándose y los contratos descontaron una devaluación mensual en torno al 2,5% en el corto plazo.

Aunque la deuda en dólares sigue sin mostrar tracción y el riesgo país se mantiene en niveles elevados, los distintos informes coinciden en que el mercado valida la estrategia oficial. Con cautela, pero sin señales de tensión, la acumulación de reservas en 2026 aparece como uno de los pilares centrales del esquema económico del Gobierno.

GZ / lr