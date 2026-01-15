En su primera conferencia de prensa del año, la portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, volvió a expresar el fuerte respaldo del organismo al programa económico de la Argentina y confirmó que en febrero arribará una misión técnica desde Washington para llevar adelante la segunda revisión del acuerdo vigente. Entre las señales positivas, la vocera se refirió a la aceleración en el ritmo de acumulación de reservas y destacó que comenzó el 2026 "a un ritmo acelerado".

Además, la funcionaria apuntó que el país “comenzó el año sobre bases sólidas”, al tiempo que destacó los avances en el proceso de estabilización macroeconómica. En ese sentido, subrayó que el Banco Central de la República Argentina inició el año con una acumulación de reservas a un ritmo acelerado, un factor que —según remarcó— mejora de manera sustancial la perspectiva financiera.

Con la aprobación del Presupuesto 2026, el acuerdo con el FMI adquiere fuerza de ley

“La acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bueno”, señaló. En esa línea agregó: que “las compras excedieron el 5% del volumen cambiario la mayoría de los días”.

En efecto, desde el lunes 4 de enero, a lo largo de ocho ruedas cambiarias, el Banco Central compró US$ 515 millones, siendo ayer el día que más reservas captó, al comprar 187 millones de dólares y lograr el mayor saldo positivo en diez meses.

“Estamos viendo progresos continuos y esfuerzos de estabilización que contribuyen a fortalecer el sentimiento del mercado en Argentina”, afirmó Kozack. También recordó que, tras la contracción registrada en 2024, la economía mostrará una expansión del 4,5% en 2025, de acuerdo con las proyecciones del organismo.

En materia de precios, la portavoz del FMI destacó que la inflación se redujo desde niveles de tres dígitos en 2024 hasta ubicarse en torno al 30% hacia fines de 2025, el registro más bajo de los últimos ocho años. Sin embargo, evitó referirse a la aceleración observada en los últimos meses, pese a las consultas sobre el dato de diciembre, que marcó una suba mensual del 2,8%.

Por otro lado, anunció que la misión para la primera revisión del programa en curso será en febrero, pero sin una fecha aún confirmada.

Asimismo, Kozack dijo que todavía no está cerrado el programa de actividades de Krislatina Georgieva en el Foro Mundial de Davos, por lo cual no estaba en condiciones de informar sobre un encuentro con el presidente, Javier Milei

En la rueda del 14 de enero, el BCRA compró un récord de casi 190 millones de dólares

El BCRA volvió a mostrarse activo en el mercado cambiario y concretó su octava jornada consecutiva de compras de divisas. En esta oportunidad adquirió u$s187 millones, el mayor saldo neto positivo de los últimos diez meses, acelerando así el proceso de acumulación de reservas. De todos modos, desde Wise Capital señalaron que el impacto sobre las arcas internacionales fue limitado.

"Las reservas brutas crecieron apenas u$s 37 millones y cerraron en u$s 44.717 millones, debido a pagos por alrededor de u$s 100 millones a organismos internacionales", explicó Ignacio Morales, CIO de Wise Capital. En esa línea agregó: "A este resultado se sumó la suba del oro, que avanzó 1% y alcanzó un nuevo récord, influyendo positivamente en la valuación de los activos del Central. En la rueda, el BCRA compró una porción inusualmente elevada del mercado: se quedó con cerca del 70% del volumen operado en el segmento contado, que totalizó apenas u$s 269 millones, muy por encima del objetivo oficial de adquirir alrededor del 5% por jornada", dijo.

En el mercado de futuros, en tanto, el informe de Wise Capital confirmó que se negociaron u$s 567 millones. "La magnitud de la intervención no pasó inadvertida entre los operadores. Al no observarse al Central activo “en pantalla”, en el mercado estimaron que las compras se realizaron mediante operaciones en bloques, una modalidad similar a la utilizada anteriormente por el Tesoro", expresaron desde la consultora.

lr