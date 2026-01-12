El Gobierno logró pasar la primera prueba del año al afrontar el pago de vencimiento de deuda por u$s 4.300 el pasado viernes, sin embargo, ya tiene en la mira los compromisos financieros con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que sólo en este 2026 serán 6, el primero de los cuales será por un monto algo superior a los 820 millones de dólares y ocurrirá en febrero próximo. Para tener una idea global, para los próximos 5 se deberán pagar alrededor de u$s13.500 millones únicamente en concepto de intereses, según cifras oficiales del organismo.

Además, se espera la llegada de una misión del FMI a la Argentina en los próximos días -aunque no está definida aún la fecha- y tendrá por delante el trabajo de evaluar los objetivos del acuerdo hasta fines de 2025 y las reformas. De conceder el visto bueno, el fondo podría girar a la Argentina 1000 millones de dólares en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG). De todos modos, el viencimiento de febrero tendrá lugar el 1, con lo cual para afrontarlo el gobierno deberá buscar otros recursos, como por ejemplo parte del último REPO por 3000 millones de dólares.

En relación al pago de intereses con el Fondo, se estima que irá teniendo peso en el período 2026-2030 y estará sujeto a las condiciones de los préstamos internacionales. El Estado argentino busca cubrir los vencimientos de capital e intereses del presente año, que suman u$s 4.400 millones, mediante los desembolsos pendientes de un crédito de u$s 20.000 millones acordado en abril de 2025.

Los vencimientos de deuda serán pesados en 2026, pero se pondrán más intensos en 2027. Por caso, desde la consultora GMA estimaron que, "el perfil de vencimientos en dólares muestra una nueva configuración. Estimamos que las obligaciones en dólares con privados y el FMI alcanzarán los USD 9.000 millones en lo que resta de 2026. Pero en 2027, el número escala hasta USD 23.000 millones".

Fuente: GMA

Estructura de la deuda y próximos vencimientos

Al 31 de diciembre de 2025, la deuda total con el Fondo Monetario Internacional se contabilizaba en u$s 57.100 millones. Si el país decide cancelar todos los vencimientos futuros de capital e intereses sin recibir nuevos créditos, la cifra de intereses se mantendrá en el rango de los u$s 13.500 millones; sin embargo, si el FMI aprueba los más de u$s 5.000 millones restantes del crédito de 2025, el volumen total de la deuda y los intereses se ampliarán.

El cronograma para todo el 2026 establece seis ventanas en las que Argentina deberá saldar pagos al FMI:

- El primero vence el 1 de febrero con una cuota de u$s 826 millones.

- El siguiente es un pago en mayo de u$s 793 millones.

- En agosto se deben cancelar u$s 820 millones

- En septiembre u$s 796 millones.

- En noviembre u$s 815 millones.

- El año cerrará en diciembre con un desembolso de u$s 341 millones.

El BCRA acelera la compra de reservas

En la primera semana de enero de 2026, el BCRA acumuló compras por u$s 218 millones en el mercado oficial.

La acumulación de reservas sigue condicionada por una cuenta corriente cambiaria deficitaria de u$s 1.163 millones y un contexto estacional de menor oferta de dólares hasta el ingreso de la cosecha.

Así, el cumplimiento de las metas de reservas será evaluado por el FMI en febrero, lo que podría destrabar un giro adicional de u$s 1.000 millones para el fortalecimiento del programa financiero.

El economista Federico Machado, relevó en su cuenta de la red social "X" las condiciones de las Reservas Netas al viernes 9 de enero, "se sitúan al día de la fecha en 2.346 millones de dólares", mostrando un crecimiento al compararlas con el último día del 2025.

En ese sentido, el economista explica que "a pesar del pago de bonos, casi no bajan las RRII brutas, seguramente porque ingresó el Repo".

Financiamiento mediante préstamos Repo y bonos

Para cubrir los pagos de capital a bonistas privados, el Banco Central (BCRA) cerró la semana pasada un préstamo Repo de u$s 3.000 millones con seis bancos internacionales a una tasa del 7,4%.

Esta operación, que utiliza bonos soberanos Bonares 2035 y 2038 como colateral, permitió afrontar parte de los u$s 4.215 millones que vencieron el viernes entre bonos Globales y Bonares.

Del total pagado a los bonistas, aproximadamente u$s 2.567 millones correspondieron a títulos bajo ley extranjera y u$s 1.649 millones a ley local. Un dato relevante de la ejecución financiera es que más de u$s 500 millones de esos vencimientos estaban en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, lo que evitó una salida efectiva de divisas en ese tramo.

GZ / lr