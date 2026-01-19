Con otro espaldarazo de Trump, Milei buscará mostrarse en Davos como su delegado en el Cono Sur

El presidente Javier Milei participará esta semana del influyente Foro Económico de Davos, para el que tiene preparado un discurso con el que buscará mostrar a la Argentina como caso de éxito y se aferrará más que nunca a las políticas de su par norteamericano Donald Trump.

“Milei buscará mostrarse como el principal referente de Trump en el Cono Sur”, señalaron a la agencia Noticias Argentinas fuentes que participan en la organización de este viaje clave para las aspiraciones del mandatario argentino, de erigirse en el referente de las “ideas de la libertad” en una Sudamérica que está virando hacia el liberalismo.

En el Foro de Davos, que se llevará a cabo desde este lunes 19 al viernes 23 de enero, Milei buscará consolidar su imagen ante la élite financiera global. Y de alguna manera buscará mostrarse como el delegado de su par de Estados Unidos, Donald Trump, en el sur de Latinoamérica.

Como antesala, el presidente lleva la carta de invitación del norteamericano para ser parte de la Junta de la Paz que organizó el mandatario estadounidense para intentar desactivar el conflicto en la Franja de Gaza.

La última intervención de Milei en Davos y la expectativa de mayor apoyo

Se espera que el mandatario argentino no repita el error que tuvo el año pasado, cuando usó la tribuna de Davos para atacar a las personas que “enarbolan la bandera de diversidad sexual” y acusó a quienes difunden la ideología de género de ser “pedófilas”.

También sostuvo que “el feminismo, la equidad, la ideología de género, el cambio climático, el aborto y la inmigración, son todas cabezas del mismo monstruo, cuyo fin es justificar el avance del estado”. Existe la duda sobre si Milei volverá con el discurso “anti woke”, aunque más lavado, o directamente dejará pasar de lado es tema urticante.

En cambio, se espera que el mandatario argentino exprese su alineamiento con Trump y su respaldo al ataque a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

En ese escenario, Milei se verá favorecido por el hecho de que en el Cono Sur algunas elecciones y traspasos de poder en 2025 le dieron la buena noticia de que tendrá aliados: José Jerí (Perú), Rodrigo Paz Pereira (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y el electo José Antonio Kast (Chile), quien asumirá en marzo.

