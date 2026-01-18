Escándalo en la AFA: Guillermo Tofoni denunció a Pablo Toviggino por amenazas y desvío de fondos

La interna dirigencial en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó en las últimas horas un nuevo y delicado capítulo judicial. Guillermo Tofoni, empresario vinculado al negocio del fútbol y extitular de los derechos de comercialización internacional de los partidos de la Selección argentina, denunció penalmente al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por presuntas amenazas y por supuestos desvíos de fondos vinculados a la estructura comercial del organismo.

La presentación judicial se produjo luego de que Toviggino publicara en su cuenta de X una imagen de un pedazo de carne destrozada acompañada por el mensaje “que en paz descanses, el verso se terminó”. Si bien el dirigente eliminó el posteo horas después, Tofoni confirmó que la denuncia sigue su curso.

Según explicó el empresario, el mensaje fue interpretado como una amenaza directa en el marco de un conflicto de larga data con la conducción de la AFA. En paralelo, Tofoni amplió sus acusaciones al plano económico y judicial, al revelar que presentó una denuncia en la Justicia de los Estados Unidos, en el marco de un proceso de discovery, donde asegura que surgieron indicios de un esquema de desvío de fondos por al menos 42 millones de dólares a través de empresas fantasma.

De acuerdo con lo publicado por La Nación, Tofoni sostuvo que mantuvo contratos con la AFA hasta 2021, cuando esos acuerdos fueron rescindidos. A partir de entonces, afirmó, se incorporaron nuevos intermediarios para la comercialización internacional, entre ellos empresas vinculadas al productor teatral y empresario Javier Faroni, algunas de las cuales habrían sido constituidas apenas 30 días antes de recibir la aprobación del Comité Ejecutivo de la AFA.

Tofoni remarcó que las presuntas irregularidades se produjeron en un contexto de fuerte expansión económica del fútbol argentino. Tras la obtención del Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2021 y 2024, y la Finalissima, la AFA registró un incremento significativo de ingresos por sponsoreo, derechos comerciales, venta de camisetas y acuerdos internacionales, incluso con casas de apuestas radicadas en mercados lejanos como Hong Kong.

Uno de los ejes más sensibles de la denuncia apunta al uso de agencias de cobro. Según Tofoni, se trata de una práctica inusual en el ámbito del fútbol internacional. “Puede haber agencias que vendan derechos o partidos, pero no agencias que recauden”, sostuvo, al tiempo que recordó que durante la presidencia de Julio Grondona los fondos ingresaban de manera directa a las cuentas de la AFA.

En este contexto, el empresario fue citado para declarar como testigo el próximo 2 de febrero ante el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky. Allí aportará documentación reunida tanto en el país como en el exterior para reconstruir el recorrido de los fondos y el funcionamiento del esquema denunciado.

Tofoni también cuestionó el silencio de los dirigentes de los clubes afiliados a la AFA. A su entender, muchos de ellos se encuentran “atrapados” por temor a sanciones deportivas o presiones políticas. “Los clubes deberían preguntarse qué pasa con la plata”, advirtió.

