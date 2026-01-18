A 11 años de la muerte de Nisman: ¿fue suicidio o asesinato? La historia de nunca acabar

Once años atrás el 18 de enero también era un domingo y la noticia que sacudió el tablero político llegó de madrugada, ya entrado el 19. El fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman había sido encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero. El funcionario judicial había denunciado a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán y estaba citado para dar detalles de su denuncia ese día en el Congreso, por una propuesta de las entonces diputadas del Pro Patricia Bullrich y Laura Alonso.

Los primeros informes sobre las causas del deceso del fiscal indicaron que no había nadie más que Nisman en el baño del departamento de la torre Le Parc, donde encontraron el cuerpo. Es decir, que Nisman se habría disparado.

En las primeras horas posteriores a la aparición del cuerpo, la Unidad Médico Forense de Investigación Criminalística de la Policía Federal Argentina (PFA) concluyó que se trató de un suicidio. Y horas más tarde del hallazgo del cuerpo de Nisman, a media mañana del 19 de enero, desde la Morgue Judicial le comunicaron a la fiscal Viviana Fein (quien estaba de turno esa madrugada, junto al juez Manuel De Campos) que la autopsia no daba cuenta de indicios de lucha o defensa. "Todo ello permite inferir que no hubo participación de terceras personas en el resultado de la muerte, por lo que podría tratarse de un disparo autoprovocado", afirmaron los peritos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Se insiste con el asesinato de Nisman sin pruebas concretas"

Esa hipótesis cambió a partir de un informe de Gendarmería de 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri y cuando dicha fuerza estaba a cargo de Bullrich, en ese momento ministra de Seguridad. Gendarmería planteó que se trató de un homicidio: indicaron que Nisman fue asesinado por dos personas, al menos, que lograron reducirlo a partir del uso de ketamina, un anestésico “disociativo”. Una persona lo habría sostenido mientras el otro le disparaba. El análisis se hizo a partir de la posición del cuerpo de Nisman, la ubicación de las gotas de sangre y los rastros de droga que fueron detectados en su organismo.

Dicho estudio fue cuestionado por la defensa de Diego Lagomarsino, el técnico informático que trabajaba en la UFI AMIA y que le prestó a Nisman el arma Bersa de la cual salió el disparo que le dio muerte, motivo por el cual está acusado de ser partícipe necesario del homicidio. También están procesados cuatro policías asignados a la custodia del fiscal.

Sin embargo, en la hipótesis del homicidio, a once años no hay indicios de quiénes podrían ser los autores materiales del crimen.

La muerte de Alberto Nisman: los giros de una causa a partir de los cambios políticos

Claudio Ramos, exdirectivo de Ámbito financiero, analista económico y político, escribió en una columna en PERFIL en enero pasado: “Clarín y el presidente Milei insisten con el asesinato del fiscal Nisman sin que exista ninguna prueba concreta, y cuando al contrario todo indica un claro suicidio. Las cámaras del edificio funcionaban a la perfección, los ascensores sólo se activan con un código de seis dígitos, el departamento estaba cerrado por dentro, Le Parc es uno de los complejos más custodiados de Buenos Aires y resulta imposible ingresar sin la autorización explícita de un propietario. Los 17 mejores peritos del país determinaron ‘disparo autoinfligido’ y las manos de Nisman presentaban restos de componentes de pólvora".

La causa hoy

La causa por la muerte de Nisman tramita ante el fuero federal de Capital, en los tribunales de Comodoro Py. En agosto del año pasado, el fiscal Eduardo Taiano pidió al juez Julián Ercolini imputar al juez Manuel De Campos y a la exfiscal Fein por, presuntamente, no haber preservado como correspondía la escena del crimen en la torre de Le Parc.

Taiano pidió la imputación de la exfiscal Fein y del juez De Campos por no preservar la escena del crimen en el caso Nisman

Para Taiano, “la desidia con la que actuaron los magistrados impactó de manera directa en el curso de la investigación” porque, según afirmó, ingresaron al departamento durante esa madrugada y a lo largo del día 19 más de 80 personas entre la madre de Nisman, Sara Garfunkel, su tía, su hermana y una amiga, funcionarios judiciales, médicos de Swiss Medical, peritos, policías y funcionarios, entre ellos el entonces Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni y los funcionarios de dicha cartera Darío Ruiz y Diego Lluma.

Según Clarín, la exfiscal tendría que haberse presentado hace un mes ante el juez Ercolini, pero pidió una postergación y sería indagada la última semana de febrero.

La postura del Gobierno

En enero de 2024 y a poco de asumir Javier Milei la presidencia, desde el Poder Ejecutivo marcaron la línea en la que se moverían en relación con este tema: "A nueve años de su homicidio, la Oficina del Presidente conmemora el legado del fiscal Alberto Nisman, un incansable defensor de la justicia cuyo compromiso por esclarecer la causa AMIA e impartir justicia para las víctimas y familiares del atentado continúan siendo hoy un ejemplo para todos los argentinos", señaló el Presidente en un comunicado difundido por las redes oficiales de la Casa Rosada.

Milei participó de los actos oficiales por el aniversario de la voladura de la mutual judía, en 2024 y 2025 pero desde el público y no como orador.

Documental

El exfuncionario porteño Waldo Wolff dio a conocer esta semana el documental “Nisman: la víctima 86”. “Nuestro mejor homenaje es documentar testimonios, hechos y pruebas”, afirmó en un posteo en la red social X Wolff.

DCQ