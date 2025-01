Muerte de Nisman: quiénes fueron las 88 personas que pasaron por la escena del crimen del fiscal

El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la unidad que investiga la muerte del ex fiscal Alberto Nisman, quien fue encontrado sin vida en su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015, identificó al menos 88 personas que estuvieron en la escena del crimen. Esta información se encuentra también en manos del juez Julián Ercolini, quien impulsó las imputaciones contra el ex secretario de Seguridad Sergio Berni, el exfuncionario Darío Ruiz y ex jefes de la Policía Federal y de la Prefectura, debido al mal manejo de la escena del hecho.

El pasado viernes 10 de enero, la Fiscalía Federal N° 3, encabezada por Taiano con la colaboración del auxiliar Hernán Kleiman, presentó un informe en el que ratificaba la hipótesis de que Nisman fue asesinado. El informe vincula el crimen con su desempeño en la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA (UFI-AMIA). Según el documento, Nisman fue víctima de un homicidio relacionado con su denuncia sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán, el cual, según denunció, buscaba encubrir a los responsables del atentado a la mutual judía que dejó un saldo de 85 muertos.

El trabajo judicial apunta a que el crimen fue perpetrado por personas interesadas en silenciar al fiscal, debido a que sus hallazgos sobre el pacto con Irán comprometían a altos funcionarios del gobierno argentino de aquel entonces, encabezado por Cristina Kirchner. La fiscalía informó que están en curso medidas para identificar tanto a los autores materiales como a quienes pudieron haber ordenado el hecho.

El informe de 52 páginas también detalla irregularidades durante las primeras horas de la investigación. “La primera hora y media desde que se ingresó al departamento estuvo repleta de entradas y salidas de distintos funcionarios de la Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal Argentina. Hasta el momento no se ha brindado justificación alguna que sustente este accionar, que atentó directamente contra la preservación de la escena”, señala el texto.

Según informó el diario Clarín, el día del hallazgo del cuerpo del fiscal, más de 80 personas estuvieron en el lugar. Además, se registraron 35 huellas dactilares en el departamento, aunque ninguna pertenecía a Nisman. Entre los presentes se encontraban integrantes de las fuerzas de seguridad, familiares, amigos, vecinos y testigos.

Carlos Alberto Collonques, vecino del piso superior al de Nisman, relató: “Salí de mi departamento por la puerta de servicio y bajé las escaleras hasta el piso 13. Había una cantidad importante de personas y una de ellas me informó que habían hallado sin vida al doctor Nisman. De ahí volví a subir a mi departamento y luego bajé a la planta baja por el ascensor principal. Había una gran cantidad de personas”.

Por su parte, Alejandra Bárbara Czmychalo, vecina que vivía cuatro pisos arriba de Nisman, comentó: “Vimos que había un patrullero y varias personas en el hall de la torre Boulevard. Preguntamos si había pasado algo pero nos dijeron que no había nada de qué preocuparse, que podríamos ingresar sin problemas”.

Otros relatos también mencionaron las desprolijidades en el manejo de la escena. Según Cristian Emmanuel Choi, residente del piso 18, cuando llegó a la torre Le Parc alrededor de las doce y media de la noche “había todo un lío afuera, pero entré como si nada". "Nadie me preguntó quién era, nada. Me llamó mucho la atención que no me hubieran pedido los datos para entrar”, expresó.

Asimismo, el testigo Hebert Brandariz afirmó que no se le proporcionaron elementos de protección para preservar la escena, como pantuflas especiales, y que ingresó al baño donde se encontraba una médica forense trabajando. “Subí al inodoro y al bidet, también en zapatillas”, detalló.

El informe también resalta irregularidades en la grabación del procedimiento para recoger el arma encontrada junto al cuerpo del fiscal. “Se desconoce el momento exacto y la manera en la que se levantó el arma, dado que existe un corte en la grabación de aproximadamente cuatro minutos”, precisa.

El trabajo de la fiscalía se dio a conocer pocos días antes de cumplirse el décimo aniversario de la muerte de Nisman. En ese contexto, se divulgó la lista de las 88 personas que estuvieron en la escena del hecho desde el momento del hallazgo del cuerpo.

Inicialmente, la causa quedó en el fuero criminal ordinario, con hipótesis que fluctuaron entre el suicidio y el homicidio. Sin embargo, en 2016, la investigación pasó al fuero federal, donde la Fiscalía liderada por Eduardo Taiano trabaja en la recopilación de pruebas que sostienen la teoría del homicidio vinculado a la labor de Nisman en la UFI-AMIA.

La lista de las 88 personas presentes en la escena del crimen incluye a familiares, funcionarios, integrantes de las fuerzas de seguridad y testigos. El listado completo refleja la diversidad de personas que estuvieron en el lugar, así como la magnitud de las irregularidades en el manejo de la escena.

Los 88 presentes en la escena del crimen:

1- Sara Garfunkel. Madre de Nisman

2- Marta Chagas. Amiga de la madre de Nisman

3- Juez Manuel De Campos

4- Secretario judicial Horacio Donarini

5- Fiscal Viviana Fein

6- Secretario judicial Chirichella

7- José Raúl Carrera Mendoza. Médico de Swiss Medical

8- Yesica López Román. Swiss Medical

9- Facundo Martín Cardozo. Swiss Medical

10- Lidia Garfunkel de Lerner. Tía de Nisman

11- Sandra Nisman. Hermana de Nisman

12- Alberto Dionisio Pérez Alzueta. Médico de la madre de Nisman

13- Sergio Berni. Secretario de Seguridad de la Nación

14- Darío Ruiz. Funcionario del Ministerio de Seguridad

15- Diego Lluma. Funcionario del Ministerio de Seguridad

16- Prefecto Darío Fridman

17- Cabo segundo José de Jesús Ramírez

18- Prefecto principal Antonio Raúl Pascal

19- Oficial auxiliar Walter Ramón Alegre

20- Prefecto mayor Guillermo Osvaldo Cochi

21- Prefecto general Luis Alberto Heiler

22- Cabo segundo Artemio Julio Ramos

23- Prefecto Horacio Nicolás Aranda

24- Marinero Samanta Marina Miranda

25- Oficial principal Rafael Carlos Giménez

26- Oficial principal Augusto Alcides Calderón Acosta

27- Ayudante de tercera Juan Alberto Espinoza

28- Ayudante de segunda Walter Oscar Bogado

29- Cabo primero Walter Fabián Bolle

30- Cabo primero Débora Silvina Percara

31- Prefecto general Juan José Spiazzi

32- Prefecto general Gustavo Roque Logozzo

33- Prefecto principal Jorge Norberto Delgado

34- Ayudante de segunda Cristian Sebastián Fleischmann

35- Cabo segundo Ezequiel Argentino Ayala

36- Cabo primero Yésica Amelia Caballero

37- Prefecto principal Roberto Fabián Galvaliz

38- Subprefecto Anabella Savasta

39- Ayudante de segunda Pablo Ezequiel Gorosito

40- Subprefecto Sergio Ariel Esquivel

41- Oficial auxiliar Mario Damián Tiscornia

42- Oficial ayudante Darío David Salvetti

43- Oficial ayudante Pablo David Ledesma

44- Ayudante de segunda César Oscar Ibarra

45- Cabo segundo Cristian Ruiz Díaz

46- Cabo segundo Mario Reinaldo Maidana

47- Ayudante mayor Emiliano Ruiz Díaz

48- Ayudante de tercera Luis Sebastián Miranda

49- Ayudante principal Julio Ramón Núñez

50- Ayudante de tercera Horacio Gabriel Canessini

51- Oficial principal César Gregorio Schmidt

52- Comisario general Román Argentino Di Santo

53- Comisario mayor Roque Carlos Luna

54- Sucomisario Fariña

55- Comisario mayor Reikofsky

56- Comisario Eduardo Andrés Soto

57- Suboficial Marcelo René Deferrari

58- Comisario general Wierwert

59- Comisario inspector Rodolfo Gutiérrez

60- Subcomisario Alejandra Estela Correa

61- Principal Silvio Mariano Ojeda

62- Comisario Guido Edgardo Viedma

63- Subcomisario Víctor Aquino

64- Sargento Claudio Javier Ferreyra

65- Sargento Sebastián José Arrata

66- Cabo primero José Luis Romero

67- Agente Daniel Sebastián Carmona

68- Sargento primero Luis Ismael Miño

69- Sargento primero Armando Niz

70- Médico legista Policía Federal Gabriela Piroso

71- Principal Nicolás Pablo Vega Laiun

72- Subinspector Pablo Ernesto Gómez

73- Cabo primero Gabriel Caraballo

74- Agente Furriel Carlos Tolaba

75- Auxiliar segundo José Possenti

76- Sargento Esteban Torrente

77- Cabo Javier Demicheli Torrado

78- Subinspector Christian Fernández

79- Agente auxiliar Romina Cordeiro

80- Comisario mayor Juan Antonio Calderón

81- Comisario inspector Alejandro Oscar Sánchez

82- Testigo Eduardo Enrique Herrera

83- Testigo Hebert Brandariz

84- Testigo Natalia Gimena Fernández

85- Testigo Antonella Belén López Torlaschi

86- Testigo Daniel Chamorro Segovia

87- Testigo Arnaldo Javier Rivero

88- Testigo Gustavo Omar Lopreiato

