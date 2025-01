A inicios de enero de 2015, Alberto Nisman se encontraba en el foco de la atención argentina. Es que el fiscal presentó una acusación de alto perfil (en la que, según él, se "jugaba todo") contra la entonces presidenta Cristina Kirchner y el canciller Héctor Timerman, entre otros, por presuntamente encubrir a los iraníes que estuvieron detrás del atentado a la AMIA, que dejó un saldo de 85 muertos. Sin embargo, un día antes de presentar las pruebas en el Congreso, fue encontrado sin vida en el baño de su departamento en Puerto Madero.

Este sábado 18 de enero se cumplen diez años de aquella fatídica noche y aún no hay certezas sobre lo ocurrido en el departamento 2, piso 13, de la Torre Boulevard. Las incógnitas trascienden la política y alcanzan a la sociedad: ¿Fue un suicidio? ¿O se trató de un homicidio?.

¿Qué decía la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Kirchner?

Si bien para la Justicia se trató de un asesinato, no se pudo determinar quién o quiénes lo perpetraron. Solo se sabe que Nisman murió por un disparo en la cabeza y que el técnico informático Diego Lagomarsino le entregó el arma. Sin embargo, todavía no pudieron hallarse pruebas concluyentes que identifiquen a la persona que presuntamente ingresó al departamento del fiscal y lo mató.

A una década del hecho, los investigadores reconstruyeron, a través de testimonios y pruebas, los últimos días del fiscal. Entre el 12 y el 18 de enero de 2015, Nisman vivió las jornadas más ajetreadas de su vida. Después de más de diez años al frente de la UFI-AMIA, regresó de manera anticipada de un viaje con su hija para presentar la denuncia contra la entonces presidenta.

Lunes 12 de enero de 2015

A las 9:15 de la mañana, Nisman aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El fiscal volvía de España, finalizando de manera anticipada un viaje que realizaba con su hija mayor, Iara, para celebrar sus 15 años. En el lugar lo esperaban Gustavo Méndes, Luis Pérez Méndez y Luis Miño, policías de la Federal asignados a su custodia.

Desde allí se dirigió directamente a la sede de la UFI-AMIA, frente a Plaza de Mayo, donde se reunió con Fernando Comparato, secretario letrado de la Unidad. Durante el encuentro, el fiscal explicó su decisión de denunciar a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a otros implicados por el Pacto de Entendimiento con Irán. Según lo registrado en el expediente, justificó su determinación alegando que había recibido información sobre posibles planes de la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó para removerlo de su cargo.

En respuesta, Comparato le sugirió analizar la decisión junto a los secretarios Soledad Castro y Armando Antao Cortez, responsables de elaborar la denuncia, y postergar la presentación hasta el primer día hábil tras la feria judicial, en febrero. Sin embargo, Nisman optó por avanzar y fijó la presentación para el miércoles 14 de enero, instando a Castro y Cortez a ultimar los detalles.

Ese mismo día, Nisman también reanudó el servicio de entrega del diario, suspendido previamente hasta febrero, y solicitó las ediciones del fin de semana. Sumado a esto, se contactó con Gustavo Lopreiato para pedirle que repare el aire acondicionado al día siguiente.

Martes 13 de enero de 2015

Esa jornada, Nisman no asistió a la Fiscalía. En cambio, se comunicó con las entonces diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso para coordinar un encuentro en la UFI-AMIA al día siguiente. Además, realizó una llamada a su familiar Jonathan Paulo Garfunkel para solicitarle la devolución de un dinero que le había prestado.

Miércoles 14 de enero de 2015

A la mañana, Nisman recibió en su departamento a los secretarios Antao Cortez y Castro, con quienes firmó la denuncia y otros documentos vinculados a la causa que tenía a su cargo. Media hora más tarde, el texto de 289 páginas fue presentado ante el juzgado de Ariel Lijo, encargado de investigar el presunto encubrimiento en la causa AMIA. Como el magistrado se encontraba de licencia, era subrogado por su par María Servini de Cubría.

No obstante, las pruebas no fueron adjuntadas. Se trataban de 916 CDs de audio con las escuchas telefónicas que comprometían a los principales acusados y que Nisman decidió que entregarían la semana siguiente, tras copiarlos en 19 DVDs, con mucha mayor capacidad de almacenamiento. De esa manera, iban a ser enviadas recién el lunes 19 de enero, aunque el fiscal fue encontrado sin vida el día previo.

En el escrito se acusaba a la entonces presidenta Cristina Kirchner y al canciller Héctor Timerman de encubrir a los iraníes prófugos del atentado. También se señalaba al piquetero Luis D’Elía, al lobbista iraní Jorge “Yussuf” Khalil, al exlíder de Quebracho Fernando Esteche, al diputado Andrés “Cuervo” Larroque, y al exfiscal Héctor Luis Yrimia. Además, incluía a Ramón Allan Bogado, identificado como un supuesto agente de inteligencia conocido como "Allan".

Más tarde ese día, Lagomarsino acudió a la Fiscalía para reunirse brevemente con Nisman, quien lo invitó a un despacho y le entregó una copia de la denuncia recién presentada para que la leyera. En tanto, al mediodía el fiscal recibió a Bullrich y a Alonso y les explicó detalles sobre las acusaciones. Durante el encuentro, expresó que no temía por su propia seguridad, pero sí por la de sus hijas. Sumado a esto, mencionó que, a finales de 2014 (es decir, en las semanas previas), Gils Carbó le informó sobre nuevas amenazas en su contra y le ofreció reforzar su custodia, oferta que rechazó.

En concordancia con esa postura, durante el día se encontró el periodista de La Nación Hernán Cappiello, a quien pidió: “Cuidame, no me dejen solo en esta, me la juego toda”. Además, tuvo encuentros con el entonces vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolff, y con representantes de la AMIA, a quienes les informó sobre la existencia de escuchas telefónicas que no podían ser divulgadas sin autorización de Oscar Parrilli, que era en ese momento jefe de la Secretaría de Inteligencia.

Asimismo, en esa jornada, Nisman aceptó la invitación para participar esa noche en el programa A Dos Voces de Todo Noticias, donde aseguró que la "prueba" era "contundente, y se enteró de que las diputadas Bullrich y Alonso estaban organizando una posible presentación en el Congreso Nacional para el lunes 19 de enero de 2015, en relación con los hechos denunciados.

En paralelo, ese día, cambió su imagen de WhatsApp: reemplazó la foto junto a su hija por la leyenda: “Keep calm and don’t negociate with terrorists” (en español, "Mantén la calma y no negocies con terroristas"). Después, les envió un largo mensaje a sus amigos más cercanos:

“...este es un mensaje de difusión masiva para un grupo pequeño y querido de amigos y allegados que no siguen el día a día mi actividad. Es simplemente informativo, por favor No responderlo. Debí suspender intempestivamente mi viaje de 15 años a Europa con mi hija y volverme. Imaginarán lo q eso significa. Pero a veces en la vida los momentos no se eligen. Simplemente, las cosas suceden y eso es x algo. Esto q voy a hacer ahora igual iba a ocurrir. Ya estaba decidido. Hace tiempo q me vengo preparando para esto., pero no lo imaginaba tan pronto. Sería largo de explicar ahora, como uds ya saben, las cosas suceden y punto. Así es la vida. Lo demás es alegórico. Algunos sabrán ya de q- estoy hablando, otros algo imaginarán y otros no tendrán ni idea. HASTA dentro de un Rato. Me juego mucho en esto. Todo, diría. Pero siempre tomé decisiones y hoy no va a ser la excepción. Y lo hago convencido. Sé q no va a ser fácil. Todo lo contrario. Pero más temprano que tarde la verdad triunfa y me, tengo mucha confianza. Haré todo lo q esté a mi alcance, y más también, sin importar a quien tenga enfrente. Gracias a todos. Será justicia!!! Ah. Y aclaro x si acaso q no enloquecí ni nada parecido. Pese a todo, estoy mejor q nunca. Ja ja ja ja ja ja...”.

Jueves 15 de enero de 2015

Comenzaron los primeros cuestionamientos a raíz de la presentación. Al respecto, Timerman lo calificó de “mentiroso” y lo acusó de haber investigado de manera “clandestina” a Cristina Kirchner. Por su parte, la jueza Servini de Cubría decidió no habilitar el tratamiento de su denuncia durante la feria judicial porque "no se han acompañado los elementos probatorios que sustenten sus solicitudes"

Sumado a esto, el juez de la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, lo criticó públicamente por no haberle informado sobre su investigación, lo señaló por sus supuestos vínculos con los servicios de inteligencia y advirtió que evaluaría si el procedimiento promovido por Nisman se encontraba al margen de la ley, argumentando que no había autorizado las escuchas “sobre las personas que aparecen mencionadas en los medios".

En tanto, al mediodía, Nisman llamó a Bullrich y Alonso para hablar sobre la reciente conferencia de prensa del canciller, quien había negado la caída de las alertas rojas relacionadas con el Memorándum. Más tarde, se comunicó con Alberto Mazzino, entonces director general de Análisis de la Secretaría de Inteligencia, con quien discutió lo ocurrido y compartió impresiones sobre las opiniones de Francisco “Paco” Larcher, exsubsecretario de Inteligencia, y Antonio Stiuso, director general de Operaciones de la misma entidad.

Durante el día, en la UFI-AMIA llegó la invitación para participar en la Comisión Parlamentaria, presidida por la actual ministra de Seguridad, programada para el lunes siguiente para informar sobre el pedido de imputación. Por ese motivo, notificó a la procuradora general de la Nación sobre el hecho, a la par que envió un oficio a la Secretaría de Inteligencia solicitando la desclasificación de información clave, para evitar restricciones al momento de realizar sus declaraciones en la reunión del 19 de enero de 2015 en el Congreso.

Más tarde, regresó a su departamento, donde se encontró con Gladys Gallardo, empleada de la Fiscalía que también realizaba tareas domésticas en su vivienda. Durante la conversación, comentó el impacto que estaban generando sus acciones y expresó que “lo iban a querer ´voltear´”, pero aseguró que no lograrían hacerlo. Antes de despedirse, le pidió que preparara un pastel de papa para el lunes al mediodía, ya que a las 14 planeaba dirigirse al Congreso.

Viernes 16 de enero de 2015

El kirchnerismo intensificó su estrategia contra Nisman: sus legisladores lo atacaron verbalmente y anunciaron que lo enfrentarían durante su presentación en el Congreso. En ese sentido, desde el oficialismo se reclamó que la reunión en Diputados no fuera a puerta cerrada entre el fiscal y los legisladores opositores. “Vamos a ir con los tapones de punta”, anticipó la entonces legisladora kirchnerista Diana Conti.

Ese día, el fiscal almorzó con el periodista Hernán Cappiello en el restaurante “Itamae”, cerca de su departamento en Puerto Madero. Durante el encuentro, le habría confirmado que poseía información sobre Allan Bogado, identificado como agente de inteligencia, y su vínculo con La Cámpora. Según La Nación, no parecía angustiado, sino motivado con los avances de su investigación.

Sumado a esto, mantuvo conversaciones con Claudio Rabinovitch, asesor de prensa de la UFI-AMIA, y con el fiscal federal Carlos Stornelli, que, al escuchar detalles de la denuncia, le preguntó si se había vuelto loco y le ofreció resguardar el material en su fiscalía. Más tarde, recibió en su domicilio a Castro, a quien le mostró el departamento con las persianas cerradas y le comentó: “Mirá cómo tengo que trabajar”.

Asimismo, habló con Bullrich y le aseguró: “El lunes voy fuerte con pruebas”. También contactó a Alberto Mazzino para consultarle sobre Antonio Stiuso, a quien había intentado localizar sin éxito en varias ocasiones. Otra de las personas con las que habló fue su amigo, el comisario Ricardo Bogoliuk, hoy involucrado en el caso D’ Alessio, además de dar aviso a su custodia de que no saldría en todo el fin de semana.

En otro intercambio, conversó con su exesposa, la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien cuestionó su regreso a Buenos Aires. Nisman respondió: “No entendés nada, no podía NO hacerlo. Ya te lo explicaré personalmente”, y agregó: “Te mandé copia del pasaje. Volvía en cuatro días y seguía todo igual. Vos no lo aceptaste. Y no quiero hablar más por acá. Disfrutá del viaje y cuando vuelvas, si querés, te explico”.

Aquella jornada, Nisman llamó a 12 personas y se mantuvo en contacto con varios periodistas que lo buscaban para conocer más detalles de su denuncia contra la mandataria. En esa línea, por la noche le dio una entrevista a la Agencia Judía de Noticias: "Ojalá todos los ciudadanos, los 40 millones, puedan escuchar y ver la prueba que tengo entre mis manos. Yo sabía que pase lo que pase tenía que hacer esto. Yo no podía guardarme esta prueba, por mí y por la ciudadanía. Con que se sepa la verdad, mi futuro en todo esto ya no es importante", expresó.

Sábado 17 de enero de 2015

A lo largo del día, Nisman permaneció en su departamento, trabajando en la presentación que debía hacer el lunes en el Congreso. Tuvo varias conversaciones con Castro, la última a las 19:00, para coordinar la entrega de documentación, acordando encontrarse al día siguiente en Le Parc. Según informó Clarín, a medida que avanzaba la investigación, la secretaria le entregó al varios pendrives con información, aproximadamente una docena, y él siempre se los quedaba. Sin embargo, desaparecieron luego de su muerte.

Esa jornada, Nisman también habló con la diputada Bullrich sobre la presentación del lunes y con su madre, a quien rechazó la invitación para comer juntos debido a que estaba ocupado con la causa. Por la tarde, tomó una foto de los expedientes en los que estaba trabajando y a las 18:27 se la envió al vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolff, con el mensaje: “Acá estoy trabajando. ¿Qué te parece esto?”.

En paralelo, durante la mañana consultó con Rubén Benítez, uno de sus custodios sobre cómo podía hacer para conseguir un arma. En ese sentido, las 14:25 llamó a Diego Lagomarsino para pedirle que vaya a Le Parc. A las 17:30, su colaborador arribó y el fiscal le preguntó si tenía un arma para prestarle. El técnico informático accedió a su pedido y se retiró para buscarla.

A las 19:02 se registró otro llamado. Nisman llamó de nuevo a Lagomarsino y le preguntó si encontró el arma. Cincuenta minutos después el técnico llegó a Le Parc y subió al departamento junto a Néstor Durán, otro de los custodios del fiscal que, según declaró, fue a la vivienda a retirar un sobre por pedido de Nisman. En ese encuentro, Lagomarsino le entregó una pistola marca Bersa, calibre .22 largo, a su nombre, la cual apareció al día siguiente junto al cuerpo sin vida del fiscal. Las cámaras del edificio registraron su salida unos minutos después.

Llegado el atardecer, se produjo el último intento de Nisman de hablar con Jaime Stiuso, aunque sin suerte. La última conversación conocida del fiscal fue a las 20:37, después de la salida del técnico, cuando charló con Laureano Pérez Izquierdo. "Ironizamos sobre intrascendencias y rió con ganas de un comentario. Nos saludamos", recordó el periodista.

Esos son los últimos movimientos registrados de Nisman. En tanto, los custodios se retiraron del complejo a las 20:00 y regresaron a las 11:00 del domingo, dejando al fiscal solo durante quince horas. En esa ventana de tiempo, Nisman perdería la vida.

Domingo 18 de enero de 2015

A las 11:00, los custodios llegaron a Le Parc, tal como habían arreglado con Nisman. Cerca de las 16, después de comprobar que los diarios del día seguían en la puerta del departamento, se pusieron en contacto con una de las secretarias, quien empezó a intentar localizarlo, por lo que se contactó con Sara Garfunkel, la madre del fiscal, que tenía llaves del departamento.

Después de idas y vueltas durante dos horas, finalmente lograron ingresar cerca de las 22:00, tras la intervención de un cerrajero. Al departamento entraron Garfunkel, Marta Chagas (amiga de la mamá) y el custodio Armando Niz, designado para cumplir funciones ese día.

En el living notaron carpetas, papeles de trabajo, apuntes y resaltadores, mientras que en el dormitorio secundario, la computadora estaba encendida. El dormitorio principal se encontraba a oscuras, aunque la cama aparecía desordenada y el televisor estaba encendido, reproduciendo música suave.

La luz del baño se veía encendida, por lo que Niz se acercó, abrió la puerta con cautela y le informó a la madre de Nisman que su hijo se encontraba allí. Garfunkel se asomó al baño y vio que junto al cuerpo de su hijo había un gran charco de sangre. De esa manera, el cuerpo del fiscal fue descubierto doce horas después de que muriera, a raíz de un disparo en la sien ejecutado desde la pistola que le prestó Lagomarsino.

Pasada la una de la madrugada del lunes 19 de enero de 2015, la fiscal Viviana Fein y el entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni, llegaron al departamento y, más tarde, la Policía Federal informó a través de un comunicado que Nisman había sido encontrado sin vida. Entre las 4 y 5 de la mañana, los restos fueron retirados y trasladados a la morgue judicial de la calle Viamonte. A esas horas, también comenzaron a levantarse las evidencias, aunque, para ese momento, unas 60 personas ya habían estado en el departamento.

