Jaime Stiuso reapareció en concurrido festejo en embajada de Uruguay

Fue un tarde-noche particular porque con escasa diferencia horaria, dos festejos se sucedieron en dos espacios ubicados a un kilómetro de distancia. El que comenzó se dio en la residencia que tuvo de anfitrión al embajador uruguayo quien celebró el 199º aniversario de la declaratoria de independencia de Uruguay. La segunda cita, fue en el Museo de Bellas Artes donde la Asociación de Amigos dio su comida anual.

(De izq. a der.) Gerardo Werthein, Mariano Cuneo Libarona; Luis Petri.

Quizá más que el año pasado, la residencia del embajador uruguayo Carlos Enciso Christiansen puso a prueba su capacidad para eventos. Hubo un momento en que los invitados se trabaron en la escalera porque no podían moverse dado que los dos salones estaban a tope. Fue en ese momento, que coincidió con el discurso del anfitrión, quien con andar discreto ingresó –acompañado– Jaime Stiuso, el ex titular de la SIDE para resumir en ese cargo todos los rótulos mediáticos que acumuló desde antes que un documental que Netflix estrenó en 2021, habilitara que además de su cara, se conozcan su gestos y su voz. ¿Vuelve a la SIDE para aconsejar a Juan Bautista “Tata“ Yofre? ”¿Quién? ¿Yofre? ¡No!”, respondió Stiuso con esa ligereza verbal que, personajes como él, lógicamente aplican cuando hay más de un oido cerca y no conoce a su interlocutor.

Jaime Stiuso, el hombre de las mil caras

Para cuando Jaime Stiuso intentó subir al salón principal sin acompañante de los que el protocolo diplomático dispuso para otros invitados, ya habían ingresado a la residencia del embajador Mariano Cúneo Libarona, Diana Mondino, Gerardo Werthein, Sandra Pettovello –quien parece temer caerse y camina mirando el piso cuando los fotógrafos la tienen en foco–, y Leonardo Cifelli y Luis Petri, funcionarios que al rato coincidirían también en la cena de la Asociación de Amigos del Bellas Artes.

En un salón al reparo de la gente, MIrtha Legrand y Eduardo Eurnekian.

Más allá de los personajes mencionados, el listado de quienes confirmaron y pasaron aunque sea a saludar al anfitrión Carlos Enciso Christiansen fue por demás extensa. Eduardo Eurnekian, Juan Martín Bulgheroni, Marcelo Figueiras, Mauricio Filiberti –quien llegó con su ex mujer Camila Pitana–, Alberto Roemmers (hijo) y Gina Vargas, Martín Cabrales, Rogelio Frigerio; Martín Tetaz –quien no saldrá a responder el lamentable retuit que hizo Javier Milei y que tiene al diputado de protagonista–, el ex gobernador misionero Ramón Puerta, Rogelio Frigerio, Fabián Perechodnik, Andrés Ibarra y Carla Piccolomini, Jorge Asís.

Alberto Roemmers (h) y Gina Vargas, Agustín Freixas y Agustina Ayllon; Carla Piccolomini y Andrés Ibarra.

Fue en el festejo uruguayo donde se comentó que Karina Milei estaba invitada a la mencionada cita en el Bellas Artes. Esto luego se confirmó en el cóctel previo a la cena propiamente dicha así como también que la hermana de Javier Milei canceló a último momento su presencia. ¿El motivo? Según dijeron, se armó una reunión fuera de agenda en la residencia de Olivos para tratar el tema de la visita de los diputados y diputadas de La Libertad Avanza a los genocidas condenados por delito de lesa humanidad, en el penal de Ezeiza. Igualmente la mesa de seis mil dólares que pagó un relevante empresario argentino para que ella se ubique allí, no quedó con silla vacante.