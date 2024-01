Milei dijo que Nisman fue asesinado y lo recordó como "un defensor incansable de la Justicia"

El presidente Javier Milei homenajeó al fiscal fallecido Alberto Nisman, quien hace ya nueve años fue encontrado con un disparo en su cabeza en su departamento, y sobre quien pesa una grieta entre los que defienden la teoría de que fue asesinado y los que aseguran que fue un suicidio. Si bien Milei aseguró que fue asesinado, su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, considera que fue un suicidio. A pesar de estas diferencias, desde el gobierno tomaron distancia en la manera de homenajearlo respecto del kirchnerismo -que también apoya la teoría de que no fue asesinado- al recordar al funcionario judicial encargado de investigar el Atentado a la AMIA como un "incansable defensor de la justicia".

"A nueve años de su homicidio, la Oficina del Presidente conmemora el legado del fiscal Alberto Nisman, un incansable defensor de la justicia cuyo compromiso por esclarecer la causa AMIA e impartir justicia para las víctimas y familiares del atentado continúan siendo hoy un ejemplo para todos los argentinos", señaló Milei en un comunicado difundido por la cuenta oficial de la Casa Rosada.

De esta manera, Milei se diferenció del gobierno de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, quienes defendieron la teoría de que el fiscal se suicidó. Parte de la gran polémica de este caso radica en que días antes de su muerte, Nisman, encargado de la UFI AMIA, creada especialmente para investigar el atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelí Argentina que dejó 85 muertos y 300 heridos, había denunciado a la entonces presidenta por encubrir a iraníes acusados de ser los autores del ataque.

¿Suicidio o asesinato? A 9 años de la muerte de Alberto Nisman, la Justicia no logra cerrar el caso

Precisamente en febrero próximo se definirán los jueces que integrarán el tribunal oral que juzgará a Fernández de Kirchner por la causa abierta por la denuncia de Nisman.

El giro de Alberto Fernández y la postura del ministro de Justicia de Milei

Uno de los que llamativamente cambió de parecer fue el expresidente Alberto Fernández, quien en 2013, cuando estaba peleado con Cristina Kirchner, la acusaba de encubrir por el Memorándum de Entendimiento con Irán. "Cristina sabe que ha mentido y que el memorando firmado con Irán solo buscó encubrir a los acusados", decía.

Sin embargo, cuando formó una alianza electoral en 2019 en el Frente de Todos, cambió radicalmente su postura y se inclinó por la postura de que fue un suicidio, la misma que defendieron los forenses de la Corte Suprema de Justicia y la fiscal Fein, pero distinta a la conclusión de la Gendarmería de Patricia Bullrich y el juez Julián Ercolini más adelante.

Cúneo Libarona y su teoría de la muerte de Alberto Nisman: "No aguantó lo que estaba viviendo"

A pesar de esto, el ministro de Justicia de Milei no piensa como él respecto de que fue un asesinato. Mariano Cúneo Libarona ha dicho taxativamente que el fiscal se suicidó. "Nisman no aguantó lo que estaba viviendo. No sé si alguien lo llevó a no aguantar esa situación. Hay datos que indican que no entró alguien volando por una ventana o que hubo un comando iraní, kirchnerista o de no sé quién que lo mató. No aguantó la situación. Mucho pesar personal, mucho dolor, propio de todo suicidio y él tomó esta determinación. Y hay dos elementos objetivos que nadie puede controvertir. Uno, que él mismo pidió el revolver. Y no se lo pidió a una sola persona, sino a tres. Y el segundo elemento es físico. El cuerpo aparece en un baño, con la cabeza, pobrecito, contra la puerta. Cuando llegaron, tuvieron que empujar la puerta. Si alguien le disparó, ¿cómo hizo ese alguien para salir de ese ámbito dejando la puerta bloqueada por la cabeza?. Los servicios de inteligencia mundiales no pueden alterar las leyes de la física", argumentó.

JD / CP