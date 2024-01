En el noveno aniversario de la muerte de Alberto Nisman, Damian Pachter, periodista del Buenos Aires Herald que tuvo la primicia de la muerte del fiscal y posteriormente decidió exiliarse del país, recordó en redes sociales lo que describió como la "noche negra" en que perdió la vida el fiscal federal y también se refirió a las circunstancias previas a su muerte.

El periodista, que en su momento dijo haberse sentido amenazado tras revelar la muerte del fiscal Nisman, abordó el tema en un extenso hilo que publicó en su cuenta de X (ex Twitter).

¿Suicidio o asesinato? A 9 años de la muerte de Alberto Nisman, la Justicia no logra cerrar el caso

"Quería agradecerles por acompañarme desde aquella noche negra de 2015 cuando asesinaron al fiscal Alberto Nisman", empezó señalando el posteo de Pachter, agregando que "les voy a contar lo que precedió a aquel día, cosas que detallé hasta ahora en privado: dos semanas antes me encontraba trabajando para una nota en el Times of Israel sobre 'Las consecuencias del memorándum de entendimiento Argentina - Iran'".

"Entre aquellos entrevistados se encontraba el ahora expresidente, Alberto Fernández, quien conversó conmigo en su piso de Puerto Madero, vaya señales metafísicas".

"El kirchnerismo estaba en la cima de su poder con las elecciones presidenciales prácticamente aseguradas y potenciado por sus medios afines donde trabaja vuestro humilde servidor (Herald web)".

"La versión en papel estaba talibanizada por su editor en jefe, Sebastián Lacunza, rumbo a desaparición y destrucción final; ejemplo de esto fue la tapa publicada días después del asesinato que representa todo lo malo del periodismo argentino y estudiado en las carreras de forma obligatoria".

Esto decía Alberto Fernández sobre la muerte de Nisman hace 7 años

"Fue tan burdo que incluso la expresidenta citó esta tapa para defenderse", señaló Pachter.

"Años más tarde, el editor en cuestión, me dedicó un capítulo en su libro con el título de "farsa" parafraseando (obviamente) a la máxima de Karl Marx".

"Resta mencionar que jamás fui contactado para hablar al respecto pero se trata de una persona cuyo activismo polítco y visión del mundo se antepone a su profesión. Hablar con fuentes no es su fuerte", indicó Pachter, agregando que "el resto de esta dinámica será detallado pronto".

"Volviendo a la semana anterior de los hechos: tras presentar su denuncia el 14/1 me hice con el resumen de la acusación en dos versiones: breve y extensa e intenté contactar a varios medios para publicar una nota sobre el tema. Se trataba de los diálogos entre presuntos topos argentinos alineados ideológicamente con la República Islámica".

"No obstante, me choque con una pared de indiferencia: ni en EE.UU. o Jerusalén encontraron interés y por lo tanto me dediqué a escribir por mi cuenta".

El misterio Nisman: las dudas, certezas y líneas que sigue la investigación

"El viernes 16/1 mi frustración llegó a niveles insufribles por el clima general en la Argentina kirchnerista y la falta de rigurosidad periodística por doquier. Esto me obligó a hacer algo que no hacía durante años y que hasta hoy no logro explicar: fui a Jabad frente a mi casa a rezar".

"El domingo 18/1 opté por seguir trabajando todo el día y cancelé el habitual almuerzo con mi madre",. agregó Pachter.

"Pasaron las horas hasta que a las 22:00 un mensaje me alertó", indicó el periodista. Y a continuación, antes de la medianoche de aquel domingo, el periodista tuiteó "Me acaban de informar sobre un incidente en la casa del fiscal Alberto Nisman".

