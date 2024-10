Osvaldo Jaldo y Oscar Parrilli se cruzaron por la interna del PJ: "No me apoyaron en nada, pero se sirvieron de todos"

La interna del peronismo, que enfrenta a Cristina Kirchner y Ricardo Quintela por la presidencia del Partido Justicialista, generó un nuevo episodio en el ámbito digital este miércoles 23 de octubre. Esta vez, los protagonistas del cruce en redes sociales fueron Oscar Parrilli, senador kirchnerista, y Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.

El enfrentamiento se inició cuando Parrilli cuestionó el apoyo de Jaldo a Quintela y su acercamiento al presidente Javier Milei. En respuesta, el mandatario provincial desempolvó el pasado, recordando las tensiones de las internas peronistas y apuntando al kirchnerismo duro. “Usted y su séquito me pedían que no me haga cargo”, sentenció.

El enfrentamiento en Twitter

El intercambio tuitero comenzó con declaraciones recientes de Jaldo, quien expresó su respaldo a la candidatura de Quintela para presidir el PJ. “No hay duda que nuestro espacio político va a apoyar a la lista de Roque Álvarez”, afirmó el gobernador.

Álvarez, presidente del bloque justicialista en la Legislatura tucumana, ha tenido enfrentamientos con Cristina Kirchner, y ha asegurado que ella “no es dueña de la verdad ni del peronismo”.

En este contexto, Parrilli decidió hacer un llamado a la memoria. “Hola, Osvaldo Jaldo. Tanto tiempo”, comenzó el senador, conocido por su cercanía al “cristinismo”. Luego, lanzó una serie de reproches. Recordó momentos en los que Jaldo le solicitaba apoyo a Cristina Kirchner para su candidatura a gobernador.

“Te acordás cuando venías a mi despacho pidiendo apoyo de Cristina Kirchner para tu candidatura? Me pedías desesperado que te apoye en la pelea con Juan Manzur”, señaló. A medida que la conversación avanzaba, Parrilli remarcó que no pedía coherencia, sino memoria.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof se reencontraron en un acto de Abuelas de Plaza de Mayo

La situación tomó un giro inesperado cuando Cristina Kirchner retuiteó el mensaje de Parrilli, lo que preparó el terreno para la respuesta de Jaldo. Horas más tarde, el gobernador tucumano no se hizo esperar. Contraatacó a través de la misma red social, recordando que nunca recibió apoyo de Parrilli ni de su entorno. “Ustedes nunca estuvieron, ni me apoyaron en nada”, afirmó, y continuó: “Me pedían que me baje de la interna para no enfrentar a Juan Manzur”.

Nuevos enfrentamientos, viejas rivalidades

La disputa no se detuvo ahí. Jaldo remarcó su identidad peronista y su compromiso con la democracia, a la vez que aclaró que no se identifica como camporista ni kirchnerista. En un intento por cerrar su argumentación, citó a Juan Manzur en un video de 2017, donde el exgobernador criticaba a Cristina Kirchner, y subrayó la división que existía en el peronismo en ese momento.

Jaldo y Manzur: una vieja interna tucumana

La historia de rivalidad entre Manzur y Jaldo se remonta a inicios de 2021, en medio de tensiones por nombramientos en el gobierno provincial. Este conflicto se expuso en las PASO provinciales, donde la lucha por el poder se hizo evidente. La relación entre ambos se complicó aún más cuando Manzur asumió la Jefatura de Gabinete y no quería que Jaldo ocupara la gobernación, a pesar de que el vicegobernador había mantenido su ambición por ese cargo.

Con el tiempo, los ánimos parecieron calmarse tras el llamado de Alberto Fernández. Aunque las viejas tensiones no desaparecieron por completo. Manzur asumió su nuevo rol, pero no sin críticas desde el kirchnerismo, incluso posicionándose como compañero de fórmula de Eduardo "Wado" De Pedro en la candidatura presidencial impulsada por el cristinismo para las elecciones de 2023.

Este cruce entre Parrilli y Jaldo revela no sólo las tensiones actuales dentro del peronismo, sino también un trasfondo de rivalidades y viejas heridas que continúan marcando la agenda política argentina.

