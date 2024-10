El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, respaldó este miércoles a su par de La Rioja, Ricardo Quintela, para las elecciones internas del PJ, al advertir que esa postulación representa una forma de "ayudar al movimiento nacional justicialista". Por su apoyo estratégico al Gobierno de Javier Milei, dirigentes cercanos a Cristina Kirchner expresaron repudio ante sus declaraciones.

"Quiero decir que no soy de La Cámpora ni kirchnerista. Por lo tanto, una forma de ayudar al movimiento nacional justicialista es trabajar con un colega gobernador como es Quintela", expresó Jaldo en conferencia de prensa. El impulso del mandatario tucumano a la postulación del riojano no sólo es discursivo, sino que el presidente del bloque justicialista de la Legislatura de Tucumán, Roque Tobías Álvarez, integra la lista de Quiniela como vicepresidente cuarto.

"No hay duda que nuestro espacio político y el PJ Distrito Tucumán va a apoyar la lista de Roque Tobías Álvarez", enfatizó Jaldo, al tomar partido en la disputa entre Quintela y la expresidenta Cristina Kirchner. El espacio que conduce la exmandataria, “Primero La Patria”, le pidió este martes a la Junta Electoral que "habilite" la lista de Quintela para participar de los comicios internos previstos para el 17 de noviembre, a pesar de "los numerosos incumplimientos al reglamento detectados" en ese sector.

Jaldo fue uno de los gobernadores agasajados este lunes en el quincho de la Quinta de Olivos por el presidente Javier Milei, después del respaldo legislativo que distintos bloques del interior le dieron al Gobierno con el aval al veto de la ley de Financiamiento Universitario. También se reconoció el apoyo de Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones). El gobernador Jaldo aclaró que fue a la cena "sin tarjeta y sin plata, pero con muchos pedidos".

Estos mandatarios fueron apuntados por Cristina Kirchner, quien la semana última los expuso por haberse reconocido más cercanos a la administración libertaria que al peronismo. El 17 de octubre, en el marco del Día de la Lealtad, la líder de la oposición no ahorró cuestionamientos a los gobernadores que fueron “votados como peronistas” pero que “se quieren ir” con Milei.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof se reencontraron en un acto de Abuelas de Plaza de Mayo

Críticas del cristinismo a Jaldo: “No pido coherencia, pero sí memoria” y “traidor a la patria”

El pronunciamiento de Jaldo a favor de Quintela fue cuestionado desde las redes sociales por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien sostuvo que Jaldo "cena con Milei y sale públicamente a apoyar la lista de Quintela, diferenciándose de Cristina". "Uno más uno siempre fue dos. A algunos economistas parece que les cuesta comprender cuentas tan simples", dijo Mendoza, y cerró: "Ah, y ya sabemos que no son de La Cámpora, sino sus legisladores no hubiesen votado a favor del veto al aumento para los jubilados".

Por su parte, el senador neuquino Oscar Parrilli este miércoles compartió el video del pronunciamiento del tucumano y comentó: “Hola, Osvaldo Jaldo. Tanto tiempo. ¿Te acordás cuando venías a mi despacho pidiendo apoyo de Cristina Kirchner para tu candidatura a gobernador? Me pedías desesperado que te apoye en la pelea con Juan Manzur y ahora, no solo apoyás las políticas de ajuste de Milei y votás las leyes contra los argentinos, sino que festejás con asado en Olivos el veto al presupuesto universitario. No pido coherencia, pero sí memoria. Que tengas una buena jornada y que la historia te acompañe”.

Florencia Carignano, diputada nacional de Unión por la Patria, también cruzó duramente al gobernador de Tucumán: “Podemos decir con orgullo y dignidad que nuestros jefes de bloque nunca votaron en contra del pueblo argentino. Jaldo, blanqueá. Hace rato que dejaste de ser peronista. Sos un traidor a la patria. Le entregaste tus diputados a Milei. Animate y decilo: sos de La Libertad Avanza”.

La defensa de Jaldo: “Soy un hombre democrático por excelencia”

Tras la interpelación de Oscar Parrilli, el gobernador tucumano le respondió: “Con mucho respeto, senador, lo ayudo a hacer memoria: ustedes nunca estuvieron, ni me apoyaron en nada, ni a mí, ni a nadie, pero sí se sirvieron de todos. Me pedían que me baje de la interna para no enfrentar a Juan Manzur. Y cuando Manzur asumió la Jefatura de Gabinete, usted y su séquito me pedían que no me haga cargo de la gobernación. Por supuesto, nunca le acepté ni a usted ni a nadie, porque soy peronista y amo a mi provincia y soy un hombre democrático por excelencia. No sé si todos pueden decir lo mismo”, sugirió.

“Y le repito, no soy camporista, ni kirchnerista. Vamos a dirimir las diferencias en la interna, como corresponde. Y ya que quiere hacer memoria, le dejo un recuerdo”, completó Jaldo en su cuenta de X y adjuntó un video en el que Juan Manzur, presidente del PJ tucumano, entrevistado por Joaquín Morales Solá, opinaba que “la expresidenta de la Nación tiene un partido propio, Unidad Ciudadana, y yo lo digo con mucho respeto: creo que cumplió un ciclo político”.

