Otro "palo" desde el cristinismo para Axel Kicillof: "Muy ingrato"

El senador de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, calificó como "ingrato" al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por no pronunciarse en favor de la expresidenta Cristina Kirchner de cara a las elecciones internas que se realizarán en el Partido Justicialista (PJ) para elegir a su titular.

"A nosotros nos parece muy ingrato que él no tome una postura política frente a esto porque no se trata de ser candidato a presidente, que obviamente tiene su legítimo derecho a hacerlo y nosotros no negamos que él pueda ser un candidato", dijo Parrilli, exfuncionario y dirigente del círculo íntimo de CFK, en declaraciones al programa que conduce Diego Schurman en Splendid 990.

En la misma línea, continuó: "Él forma parte del espacio político nuestro. Militó allí y tuvo todos los cargos políticos. Cuando se tomó la decisión, que no fue aislada, acerca de la posibilidad que Cristina conduzca este espacio, a nosotros nos parece muy ingrato que él no tome una postura política".

Y sintetizó: "En esta circunstancia, en este momento, nos parece precisamente que la actitud que tenía que tener sería otra".

La interna del peronismo vive horas decisivas por el cierre de las listas para disputarse la conducción del Partido Justicialista. Mientras la expresidenta ya adelantó 5 nombres que la acompañarán, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se mantiene firme en su candidatura.

Cristina Kirchner comparó a Kicillof con Poncio Pilatos por mantenerse sin una definición en la interna, mientras que Quintela respaldó al gobernador bonaerense al decir que hay que "protegerlo y cuidarlo" porque lo ve como la única alternativa al actual gobierno.

Este viernes, Parrilli había salido a pedirle al gobernador bonaerense "un pronunciamiento explícito" sobre las candidaturas para presidir el partido.

La voz de Parrilli es la de Cristina y por eso la relevancia del planteo. "Ayer (por el jueves 17 de octubre) vimos en Berisso un acto de lanzamiento de la candidatura de Axel y no habló de un tema candente y actual que es la candidatura de Cristina Kirchner a presidir el PJ. Nosotros seguimos esperando un pronunciamiento claro y contundente", afirmó el senador.

