Sergio Berni: "No voy a ir al acto de Kicillof"

En medio de la disputa por la conducción del Partido Justicialista y en el marco del Día de la Lealtad Peronista, Sergio Berni sostuvo que, a pesar de que es "un hombre amante de las internas", en este momento considera “un desatino” enfocarse en la disputa entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela: “El PJ tiene que poner todas sus energías en defender los intereses de los argentinos”. A su vez, apoyó la candidatura de Cristina para presidir el PJ por ser "la voz más fuerte" del partido, y criticó a intendentes por poner sus intereses por delante de los del país. “La doctrina nos enseñó que primero está la patria, después el movimiento y después los hombres; pareciera que eso se ha revertido, y ahora primero son los hombres y que el resto se joda”, dijo, citando a Perón, en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Sergio Berni es senador provincial por la segunda sección de la provincia de Buenos Aires. Fue secretario de Seguridad de la Nación y ministro de Seguridad.

Alejandro Gomel: ¿Qué es ser peronista en la Argentina?

Es lo mismo que hace 74 años. Es que te corra por las venas el sentimiento de nación, de defender los sentimientos de la patria y, por sobre todas las cosas, de las grandes mayorías. Me parece que no hay que profundizar demasiado para saber por qué uno es peronista.

AG: El partido está en una situación de efervescencia y definiciones. ¿Cómo se tiene que dirimir el partido?

Uno no debe anclarse a mirar las tácticas porque es el hombre y las circunstancias. Soy un hombre amante de las internas y creo que estas situaciones se dirimen en una interna.

También me parece que tenemos que ver las circunstancias que nos rodean, y la circunstancia es que tenemos un Gobierno nacional que está avasallando con todo lo que se pone en su paso, que ha hecho de la Argentina una gran unidad de negocios y que ha sacado una ley de principios para fundir a la Argentina.

El Gobierno busca generar un ámbito donde el país se desangre gota a gota para que los empresarios amigos del Presidente se queden con la poca riqueza que tiene el país. Especialmente, con esos tres megaproyectos que hacen de la Argentina un país con mirada estratégica, que es la mirada energética y la comunicacional.

Los países del movimiento global que quieren tener una mirada estratégica tienen que tener una reserva energética y de comunicaciones. Argentina, con Vaca Muerta, el plan nuclear y ARSAT, ha demostrado que es un jugador importante dentro de este mundo.

El peronismo es eso: defender los intereses de la nación y de las grandes mayorías. En especial en un momento en el que el Gobierno viene a avasallar esas riquezas y, principalmente, porque está destruyendo a la clase media y a sus trabajadores, que son nuestro motor.

Elizabeth Peger: ¿Es partidario de que haya un acuerdo de unidad y no haya una disputa efectiva por el liderazgo del partido?

Las internas no me asustan, y por el contrario, creo que motorizan. Al mismo tiempo, me parece que el Partido Justicialista tiene que poner todas sus energías en defender los intereses de los argentinos, de nuestra clase media, de nuestra clase trabajadora y ver cómo generamos entre todos una salida desde la mirada productiva e inclusiva de un país que está siendo desangrado.

EP: Eso implica una lista única entonces…

En este contexto que atraviesa la Argentina, me parece que sería un desatino poner toda la energía en una elección interna cuando tenemos que estar todos peleando contra este personaje que viene a destruir nuestro patrimonio nacional.

EP: ¿Debería ser Cristina la que encabece este proyecto?

No tengo dudas que Cristina es la voz más fuerte que tiene el peronismo. No tengo dudas que Cristina es la persona más valiente y con más coraje del peronismo. No tengo dudas de su experiencia, pero por sobre todas las cosas, no tengo dudas de la lealtad que tiene. Con aciertos y con errores, Cristina nunca tomó una medida en contra de los intereses del país, de la clase media y mucho menos de los trabajadores.

En situaciones como la que estamos viviendo hoy, donde el oficialismo no es peronista, es muy imprudente querer ser jefe del Partido Justicialista siendo gobernador o intendente. Este Gobierno condiciona y presiona permanentemente, y no es una hipótesis. He visto en el gobierno de Macri, y sobre todo de Vidal en la provincia, como aquellos que tienen cargos ejecutivos ceden a las presiones y los condicionamientos de los gobiernos centrales.

Si hay algo que el peronismo no puede hacer hoy es dejarse condicionar y presionar, y necesitamos una voz fuerte que se plante y muestre otro camino para el peronismo y para el país en su conjunto.

EP: ¿Va a estar esta tarde en el acto de Kicillof en Berisso?

No, por supuesto que no. No voy a ir al acto de Kicillof.

Claudio Mardones: ¿No lo invitaron?

Yo no soy de aquellos que hacen papelones y dicen que no van porque no los invitan. Yo no voy porque no estoy de acuerdo. Me parece que el peronismo debe juntarse desde lo positivo y no desde el disgusto, el enojo o el rencor, porque Perón nos ha enseñado que la política no se hace enojado.

Hay algunos actores que están enojados o resentidos porque no entienden cómo es la distribución y la disputa del poder en un momento tan difícil. Como no estoy de acuerdo, no voy. Es muy simple.

CM: ¿Axel Kicillof busca profundizar el distanciamiento con Cristina Kirchner?

No, no lo veo así. Creo que Axel es una pieza fundamental en los tiempos que se vienen y un gran gobernador que mostró una vocación de servicio como pocos. Con esa madurez política, ha demostrado que primero están los intereses de los bonaerenses y que su función es cuidarlos.

Tenemos un Presidente que ataca permanentemente a la provincia de Buenos Aires, guiado por los intereses económicos de sus amigos. Axel tiene claro que su responsabilidad es cuidar los intereses de los bonaerenses.

EP: Pero dice que está enojado…

No. Digo que otros actores son los que hacen el acto y lo invitan al gobernador como único orador. Ese acto está hecho por los intendentes de Berisso, Ensenada, La Plata y Avellaneda, y me parece que no se puede construir desde el enojo.

Hay que construir con una mirada amplia, con el corazón abierto y, por sobre todas las cosas, sin mezquindades. El peronismo perdió la brújula y su doctrina. En un día tan importante como hoy, hay que recordar que la doctrina nos enseñó que primero está la patria, después el movimiento y después los hombres; pareciera que eso se ha revertido, y ahora primero son los hombres y que el resto se joda.

El peronismo debe volver a la doctrina y a ser revolucionario, porque como decía Evita, sino no será nada. En ese camino, no tengo dudas que la persona que tiene coraje, convicción y experiencia es Cristina. Si hay alguien a quien nunca van a condicionar es a Cristina.

CM: ¿Cómo se va a resolver la discusión en la provincia de Buenos Aires?

La discusión se arregla con una interna, y hay que ver si los argentinos se merecen que el peronismo dé una discusión interna en vez de dar una discusión de cara a lo que está pasando. Eso me parecería un error táctico, como todos los errores que vienen cometiendo aquellos que pensaron que podían conducir el peronismo simplemente porque había un vacío. Eso es falta de vocación y poder, porque acá lo que se disputa es el poder, que es esa fuerza que nos da la posibilidad de transformar las cosas.

Cuando se habla del partido peronista, no se puede querer ser presidente del partido porque nadie quiere serlo. ¿Desde cuándo en el peronismo están primero los hombres? Estos son los grandes errores por lo cual no voy a ir al acto de hoy en Berisso.

Destaco la figura del gobernador, que está totalmente concentrado en resolver los problemas de los argentinos y al cual quieren utilizar algunos actores del peronismo para saldar las diferencias que tienen con Cristina. No se puede tener la responsabilidad de empujar al gobernador amparados por ambiciones personales. Axel es lo suficientemente inteligente para saber lo que tiene que hacer.

AG: ¿Los que no quieren a Cristina están utilizando a Axel en su contra?

No, no es porque no quieren a Cristina. Es una cosa de despecho de conventillo. San Martín decía que cuando la patria está en peligro, lo único que no se puede hacer es no defenderla. Están más interesados en la lapicera que en los problemas de la Argentina, y por eso no lo avalo.

Como buen peronista que soy, si hay una interna, acompañaré a los que ganen, que no tengo duda que va a ser Cristina. Pero la sociedad no nos va a perdonar que pongamos nuestras energías en estas estupideces que no le cambian la vida a nadie en un momento tan complicado.

AG: ¿Quintela se tendría que bajar?

No. Quintela tendría que hacer lo que entienda que es lo mejor para los argentinos. Es un gran gobernador, una persona inteligente y las personas inteligentes tienen que concentrarse en lo fundamental y no resolver cuestiones domésticas que no nos llevan a ningún lado.

