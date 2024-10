Kicillof, Guillermo Moreno y sectores ligados a Cristina Kirchner conmemoran por separado el Día de la Lealtad

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, un sector del PJ porteño ligado a Cristina Kirchner y el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno presidirán actos paralelos para celebrar el Día de la Lealtad, mientras se mantiene un clima de ebullición a raíz de la interna por la conducción del Partido Justicialista (PJ) nacional.

"Lealtad al pueblo. La patria no se vende", es la consigna del encuentro que se llevará a cabo desde las 16 y tendrá como único orador al gobernador Kicillof, quien todavía guarda silencio con relación a la disputa partidaria entre la ex presidenta Cristina Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por el sillón de la sede de la calle Matheu.

"Este jueves nos encontramos en Berisso para recordar la gesta histórica que nos enseñó que la lealtad es con el pueblo y la Patria no se vende. ¡Nos vemos en el kilómetro 0 del peronismo!", escribió Kicillof en redes sociales para convocar a uno de los tres actos principales que se desarrollarán este jueves con motivo de la principal fecha conmemorativa del peronismo.

Fuente: X/@Kicillofok

El acto, donde el gobernador provincial podría dar alguna pista sobre su posicionamiento respecto de la disputa que mantiene el espacio por la conducción del PJ, tiene como principales impulsores a los intendentes de Berisso, Fabián Cagliardi, de Ensenada, Mario Secco y de La Plata, Julio Alak.

Asimismo, también está prevista la presencia de los ministros más cercanos al gobernador como Carlos Bianco (Gobierno), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Walter Correa (Trabajo) y Cristina Álvarez Rodríguez (Jefa de Asesores) y el intendente Jorge Ferraresi (Avellaneda), entre otros.

Este 17 de octubre no será uno más en la historia del justicialismo, ya que se enmarca en un fuerte hermetismo por parte de todas las trincheras del espacio opositor producto del fuego cruzado que desató el "operativo clamor" impulsado por La Cámpora para pedir que la ex mandataria sea la conductora del partido, de cara a las elecciones legislativas del año próximo.

La campaña que propuso el camporismo dividió la aguas y generó posicionamientos a favor y en contra de las aspiraciones de la líder, quien por primera vez puso sus ojos en el sello partidario que se encaminaba a comandar el gobernador riojano.

"No hay tiempo para un acuerdo", afirmó Quintela a días del cierre de listas

Ricardo Quintela y Cristina Kirchner.

"No hay tiempo fáctico para un acuerdo", aseguró este miércoles Quintela en declaraciones radiales con relación a una posible tregua con CFK ante el inminente cierre de listas para encabezar el PJ nacional, que está previsto para el 19 de octubre.

El gobernador provincial reiteró que "no es cierto" que rechazó atender el llamado de la ex presidenta y aseguró que durante la reunión entre ambos que se llevará a cabo el viernes está dispuesto a "escuchar" a quien podría ser su contrincante en la interna partidaria.

"Aunque no nos pongamos de acuerdo, podemos dialogar sobre la salida (de la crisis)", puntualizó Quintela.

A su vez, el riojano dijo que "no comparte los métodos" del sector que lidera la ex mandataria y que existen "etapas que se cumplen, que terminan", al tiempo que volvió a manifestar que CFK "no está para competir por la presidencia del PJ".

Guillermo Moreno.

Dentro de este escenario de tensión interna, esta semana circularon versiones de que la ex jefa de Estado y el gobernador bonaerense tenían prevista una reunión para limar asperezas y ensayar el camino de la unidad dentro del peronismo, pero desde el entorno de Kicillof negaron a la agencia Noticias Argentinas que el cónclave haya sucedido.

Además del acto que protagonizará el gobernador bonaerense, en el marco de los festejos por el Día de la Lealtad también está previsto que el titular del partido "Principios y Valores" y ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, encabece un acto por separado en la plaza Juan Domingo Perón, ubicada en la avenida Paseo Colón, entre Moreno y Belgrano.

El encuentro está convocado para las 17 horas bajo la consigna: "¿Cómo volver a industrializar a la Argentina?".

Otro de los cónclaves relevantes de la fecha será el que impulsan desde un sector del PJ porteño ligado a Cristina Kirchner, que se llevará a cabo desde las 17 hs en la Federación de Box de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Castro Barros 75.