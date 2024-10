Quintela insistió en que Cristina Kirchner se baje de la elección del PJ: "No es el lugar para ella"

Este miércoles, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, habló de cara a la elección del 17 de noviembre e insistió en que la conducción del Partido Justicialista (PJ) "no es el lugar" para la expresidenta Cristina Kirchner y realizó una curiosa comparación con el ex presidente Carlos Menem.

"Creo que este no es el lugar para ella. No la podemos bajar a que venga a competir por la presidencia del PJ. Creo que ella está para cosas mucho más importantes, incluso para ser una embajadora itinerante de los argentinos", sugirió el funcionario riojano en diálogo con El Destape Radio.

El mandatario provincial, quien se encuentra recorriendo el país en busca de adhesiones para ser la nueva cabeza del PJ y potenciando su campaña, incluso comparó la posición de la ex vicepresidenta con la de Carlos Menem durante el fin de su carrera política.

"Nuestro coprovinciano Carlos Menem dijo una famosa frase: 'Quien llega a Papá no vuelve a ser cura'. Sin embargo, volvió a ser cura. Yo me opuse. Le dije 'no puede ser candidato, no puede competir con nosotros'. Compitió y perdió", añadió recordando que el expresidente compitió en La Rioja con él y perdió.

Al respecto, agregó: "Y porque su tiempo, que fue importante o no, bueno o malo...Todo nuestro tiempo concluye. El mío en La Rioja ya concluye, tengo que terminar mi mandato y entregar al que me sucede".

Asimismo, el gobernador de La Rioja adelantó que se reunirá con CFK este viernes, aunque no brindó detalles de la hora y el lugar de encuentro, el cual se concretó tras una conversación telefónica entre los secretarios de ambos.

El mandatario provincial también consideró que lo que necesita el PJ es "un esquema de renovación no solo de personas, sino de ideas, de lenguaje, de métodos, de procedimientos" y de formas de comunicarse con la gente.

"De presencialidad, que la gente te pueda ver, que sos un ser de carne y hueso, que sos un ser común y corriente", profundizó Quintela.

A pesar de que continúa vigente la posibilidad de que exista un acuerdo entre ambos, las dos figuras ya cumplieron con el trámite de inscripción para postularse y definieron sus lemas de cara a la elección del 17 de noviembre.

El gobernador, según relató a Clarín, fue el primero, a través de su apoderado Jorge Yoma, en pasar por la sede de la calle Matheu para inscribirse frente a la Junta Electoral con el lema "Federales, un grito de corazón", con letras rojas y blancas sobre un fondo celeste.

Poco después, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, Teresa García y Gustavo Arrieta, apoderados de Cristina Kirchner, pasaron por el mismo lugar e inscribieron el lema "Primero la Patria", en color celeste y blanco.

