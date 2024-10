"La situación del país lo ameritaba": Aníbal Fernández contó que tuvo una "muy buena" reunión con Cristina Kirchner

El exministro de Seguridad, Aníbal Fernández, calificó de “muy buena” la reunión que mantuvo con la expresidenta Cristina Kirchner, tras dos años de mantenerse distanciados. Este encuentro, que se produjo en un contexto previo a las elecciones en el Partido Justicialista, es una muestra más de la búsqueda de la unidad y de consolidar un liderazgo de parte de la exmandataria, que por el momento deberá enfrentarse al gobernador Ricardo Quintela en una interna del PJ.

“Con Cristina hablamos cosas que teníamos pendientes, el país no está para estar pelotudeando”, expresó Fernández en Radio 10. Además, recordó que “hace como dos años que no hablábamos” y que la oportunidad para encontrarse resultó muy positiva. “La situación del país ameritaba reunirnos y hablar del beneficio de la patria. Nos reencontramos después de años y hablamos cosas que teníamos pendientes”, destacó.

A pesar de su optimismo, no se mostró ajeno a las tensiones internas del PJ. “Lo ideal sería que no haya interna en el PJ”, añadió, mientras evitó posicionarse sobre la puja electoral actual, que se intensifica con la ambición de Cristina de presidir el partido y la candidatura del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, de la que sospechan la presencia detrás de Axel Kicillof, el gobernador bonaerense que hace rato viene distanciándose de La Cámpora. “Todavía no quiero hablar a quién voy a acompañar. Jamás fui neutral, siempre juego, pero ya lo voy a decir”, dejó entrever.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cristina Kirchner ya eligió con qué nombre competirá por el liderazgo del PJ

Más adelante, el exministro apuntó al actual estado del radicalismo, que también tiene fuertes diferencias internas: “Al radicalismo lo asesinaron los propios participantes, lo vendieron como fierro viejo”. Pero su crítica no se limitó a las internas, sino que abordó la situación del sistema educativo. “Lo que estás viendo en las universidades es una manifestación que debe tomar profundidad en el poder”, remarcó, y defendió su propia historia: “Dicen que los pobres no van a la universidad, yo, hijo de una portera y un mecánico de las Fuerzas Armadas, tengo dos carreras. El 40.5% de los alumnos proviene de casas que no satisfacen las necesidades mínimas”.

Fernández también hizo un llamado a la unidad en el PJ, al desear que “haya unidad en la interna del PJ. Si no sucede, hay que tomar posición y salir a la cancha con todo lo que hay”. Este sábado se cierra el plazo para la presentación de listas de candidatos para la elección interna peronista.

No es un secreto que Aníbal Fernández tuvo sus diferencias con Cristina Kirchner en el pasado. Durante su gestión como ministro de Alberto Fernández, criticó duramente a la expresidenta, acusándola de obstaculizar su gobierno. “Es inaudito que se posicionen en la vereda de enfrente y se dediquen a lanzar piedras”, declaró en aquel entonces.

Quintela anticipó que se contactará con Cristina Kirchner para "liberar obstáculos" en las internas del PJ

En su trayectoria, Fernández criticó tanto a Cristina como a Máximo Kirchner, subrayando que “[ella es] parte del mismo gobierno, por lo que se critica a sí misma”. Esta tensión interna se agudizó, y el exministro no dudó en señalar la falta de unidad en el peronismo.

Aníbal Fernández también se manifestó sobre la supuesta proscripción de Cristina, afirmando que no está proscripta electoralmente a pesar de la condena que recibió en diciembre de 2022 en el caso Vialidad. “Dicen que el Presidente no puede sostener las PASO porque no puede ser candidato. Quienes afirman que Cristina está proscripta, cuando no lo está, son los que quieren proscribir al Presidente. Es absurdo”, sostuvo.

JD / CP